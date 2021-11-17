Бойцы ACA Джонсон и Вахаев подрались во время интервью

Российский боец ММА Мухумат Вахаев подрался с чемпионом АСА в тяжёлой весовой категории американцем Тони Джонсоном во время интервью в преддверии их совместного боя. Потасовка произошла после слов Джонсона о том, что он разнесёт бойца смешанных единоборств, эти слова не понравились Вахаеву. Видео с потасовки можно посмотреть на странице АСА_MMA в Instagram.

Я сам разнесу его в клетке, — сказал Джонсон.

После этих слов Мухумат Вахаев набросился на своего соперника и нанёс ему несколько ударов. Завязавшуюся драку остановили представители бойцов.

Бой между Джонсоном и Вахаевым состоится 19 ноября на ACA 132 в Минске.

Вахаев последний поединок провёл против бразильского спортсмена Рафаэля Пессоа в августе этого года в рамках турнира ACA 127. В этом поединке победил российский боец. На его счету 10 побед, четыре поражения и одна ничья.

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