Бойца ММА Новоселова задержали в Москве

Российского бойца ММА Максима Новоселова задержала полиция в Москве, сообщает Telegram-канал «112». На спортсмена заявила 18-летняя девушка Анна Чекмарева. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина приставал к ней и пытался изнасиловать.

По словам девушки, в клубе «Руки Вверх» в Мытищах она с подругой познакомилась с компанией российского бойца. После вечеринки новые знакомые предложили подвезти девушек до дома. В машине Новоселов начал приставать к Чекмаревой и попытался её изнасиловать. Девушки смоги прямо из машины набрать в полицию и сообщить их приблизительные координаты. Благодаря этому сотрудники правоохранительных органов смоги установить автомобиль и задержать бойца. В данный момент следователи выясняют обстоятельства дела.

Новоселов известен по участиям в турнирах в промоушенах поп-MMA и выставочных боксерских поединках. В частности, он дрался под эгидой организации «Наше дело».

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании своей подруги Харриет Робсон, а также причинении телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей.