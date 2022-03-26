Бойца ММА Новоселова задержали в Москве

Бойца ММА Новоселова задержали в МосквеБойца ММА Максима Новоселова задержали в Москве по подозрению в изнасиловании
Российского бойца ММА Максима Новоселова задержала полиция в Москве, сообщает Telegram-канал «112». На спортсмена заявила 18-летняя девушка Анна Чекмарева. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина приставал к ней и пытался изнасиловать.
По словам девушки, в клубе «Руки Вверх» в Мытищах она с подругой
Новоселов известен по участиям в турнирах в промоушенах поп-MMA и выставочных боксерских поединках. В частности, он дрался под эгидой организации «Наше дело».
Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании своей подруги Харриет Робсон, а также причинении телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей.