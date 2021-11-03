Боец поп-ММА по прозвищу Акаб избил свою девушку и сломал ей руку

Боец ММА, участник поединков Hardcore Артур Кулинский по прозвищу Акаб избил свою девушку и сломал ей руку. Об этом сообщает Super.ru.

По словам юриста Екатерины Гордон, 30-летняя Алиса (имя изменено) неоднократно терпела побои от своего молодого человека. Артур избил её на почве ревности, в результате чего девушка попала в больницу со сломанной рукой.

Когда Алиса решила расстаться с Кулинским, тот нашёл её на улице и снова избил. Девушку прооперировали и вставили в руку металлический штифт. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Кулинский выступает в промоушене Hardcore, где проводят кулачные поединки. Здесь у него две победы и три поражения. По правилам смешанных единоборств 25-летний спортсмен провёл один бой, который проиграл.

Ранее стало известно, что 29 октября трое бывших полицейских были приговорены к тюремным срокам от семи до девяти лет колонии строгого режима по делу об избиении до смерти Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона России по ММА Магомеда Юнусилау. Также с осуждённых взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.