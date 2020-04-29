Боец, оскорбивший Хабиба, заявил о нападении на него

https://static.news.ru/photo/5c53817c-89eb-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: anubisway/instagram

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, который несколько дней назад выложил в сеть песню о действующем чемпионе Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабибе Нурмагомедове, рассказал о нападении.

На своей странице в Instagram спортсмен выставил пост, где рассказал, что пятеро злоумышленников таскали его по асфальту и пытались снять с него одежду.

Вся история связана с Хабибом, потому что фанаты других героев не присылали бы мне угрозы о расправе и изнасиловании моей семьи у меня же на глазах. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий — сколько будет? — написал Кузнецов под фотографией.

Боец отметил, что он чувствует себя хорошо, «будто ходил малину в огороде собирать».

В карусели фотографий Кузнецов опубликовал скриншоты оскорблений и угроз, полученных от фанатов и друзей Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов заявил, что американец Джастин Гейджи победит своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249, писал NEWS.ru.