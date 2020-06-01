Боец ММА рассказала, как зарабатывала, рисуя картины

Боец ММА из Казахстана Мария Агапова, готовящаяся к дебютному бою в UFC 13 июня в Лас-Вегасе рассказала, как научилась рисовать и зарабатывала на еду в Америке с помощью картин.
За счёт рисования я зарабатывала немного. В основном мне одалживали денег менеджеры. Картины приносили мне копейки, буквально $ 80–100 в неделю, в течение которой я рисовала одну картину. Иногда за неё давали $ 20 или вообще ничего. Меня никто не учил этому. Сама научилась рисовать, а потом постепенно начала в этом совершенствоваться, — рассказала Агапова NEWS.ru.
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