Боец ММА рассказала, как зарабатывала, рисуя картины

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Первая спортсменка из Казахстана в UFC Мария Агапова поделилась своими эмоциями в преддверии дбютного боя с бразильянкой Мелиссой Гатто, который пройдёт 13 июня в Лас-Вегасе.

Главное для меня — просто подраться. Плевать, выиграю я или проиграю. Я просто хочу всю свою ненависть к этому миру оставить в этом бою. И, конечно, я хочу заработать денег,...