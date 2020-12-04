Боец из Франции забрал пояс на первом турнире новой лиги Нурмагомедова EFC

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В Москве завершился турнир EFC 30, лиги, которую приобрёл чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. В главном бою вечера представитель Франции Мехди Дакаев победил единогласным решением судей Гаджи Рабаданова и стал чемпионом EFC в лёгком весе.

Рабаданов осторожно начал первый раунд, стараясь работать с дистанции, и во второй половине первого раунда отправил соперника в нокдаун и принялся добивать на земле. Дакаев выдержал это атаку и во втором раунде попытался навязать сопернику борьбу и перевёл бой в партер. В третьем раунде бойцы устроили жёсткий размен, в котором Рабаданов получил рассечения, а Дакаев оказался во флеш-нокдауне.

В чемпионских раундах Дакаев успешно приспособился к сопернику на дистанции и успешно встречал его джебом, иногда подключая правую, а Рабаданов всё чаще выглядел в замешательстве. В итоге бой прошёл всю дистанцию, а его судьбу решили судьи, которые со счётом 49:46 отдали победу Дакаеву.

В соглавном бою вечера россиянин Расул Магомедов победил раздельным решением судей армянина Жору Айвазяна и стал чемпионом EFC в полулёгком весе.

Как сообщал NEWS.ru, российский кикбоксер Иван Кондратьев, выступающий в полулёгком весе, проиграл нокаутом во втором раунде экс-чемпиону Glory армянину Марату Григоряну в главном бою турнира ONE: Big Bang в Сингапуре.