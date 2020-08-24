Боец Агапова стала соучастницей главной сенсации в истории UFC

https://static.news.ru/photo/4073cc8a-e69f-11ea-a52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mma.mashka

Боец из Казахстана Мария Агапова, неожиданно проигравшая техническим нокаутом во втором раунде американке Шейне Добсон, стала соавтором главной сенсации в истории UFC.

Как сообщает MMAOddsBreaker, Добсон стала победительницей бой в октагоне с самым высоким коэффициентом в истории — 12,5. До этого высшее достижение принадлежало Ти-Джею Диллашоу, который нокаутировал в бою за титул чемпиона в наилегчайшем весе Ренана Барау, когда коэффициент на его победу был 8,65.

В истории ММА победа Добсон занимает второе место по степени неожиданности, уступая лишь эпическому апсету на турнире PRIDE 33 в 2007 году, где камерунский ноунейм Рамо-Тьери Сокуджу нокаутировал маститого бразильца Антониу Рожериу Ногейру, пробив коэффициент 14,5.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев проведёт следующий бой 9 октября в Москве.