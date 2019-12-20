Российский боксёр легчайшего веса Михаил Алоян победил по очкам на турнире в Кемерово панамца Ронала Батисту и завоевал титул WBA Gold. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, кто должен принимать решение об участии в Олимпиаде, опроверг информацию, что он не будет отбираться на Игры в Токио и рассказал об адаптации к профессиональному боксу и цели стать чемпионом мира.

— После боя с Золани Тете у вас был длинный перерыв в карьере. Насколько сложно было возвращаться в дело после такой паузы?



— У меня действительно был долгий перерыв, после которого я вернулся в свою родную весовую категорию 52,2 кг. В ходе подготовки к бою немножко не чувствовал остроты, но по ходу боя перестроился и быстро приноровился к сопернику. Там всё получилось хорошо.

— В первом раунде вы отправили его в нокдаун, но не стали форсировать события. Почему не попытались развить успех и закончить бой быстро?



— Такой задачи не стояло, и даже мыслей таких не было. Я видел по сопернику, что он не был в тяжёлом нокдауне, сразу встал и был готов драться, поэтому задача стояла боксировать и ни в ком случае не тратить все силы на первые раунды.

— У вас не такой большой профессиональный опыт, а уже проводите 12-раундовые поединки. Сложно было приспособиться к такой дистанции?



aloyan_mikhail_/instagram.com

— Я не чувствую никаких проблем с этим. Мне даже нравится боксировать длинные бои, поскольку в случае необходимости я могу перестроиться по ходу. Мне всегда нравились бои по 10-12 раундов. Всегда чувствовал себя в них комфортно.

— Как оцените опыт участия во Всемирной боксёрской суперсерии. Не жалеете, что рискнули вступить в турнир в более тяжёлом весе с более опытными на профессиональном ринге соперниками?



— У меня довольно богатая любительская карьера, и на тот момент было уже 30 лет. Поэтому нужно было что-то показывать и доказывать. Согласен, что было рано выходить на уровень Суперсерии, где мне не хватило профессионального опыта. Я принял предложение подняться на весовую категорию выше, где соперники более опасные. Это давало мне мотивацию готовиться и боксировать. Я хотел побеждать сильнейших. Бой с Тете дал мне большой опыт. Хоть я и проиграл, не жалею, что принял этот вызов и получил дополнительную мотивацию.

— Недавно появилась информация, что вы не планируете участвовать в третьих Олимпийских играх. Это действительно так?



— Я такого не говорил. Я всегда был приверженцем олимпийского бокса и ушёл в профессиональный бокс, держа в голове Олимпийские игры-2020, и возможность там участвовать, которая теперь есть у профессионалов.

— Как планируете туда отбираться?



— Пока конкретных планов нет. Есть чемпион страны Расул Салиев, который поедет на первый олимпийский отбор в Лондоне в начале марта. От того, как он себя проявит, будут зависеть мои перспективы. Следующий отбор пройдёт в мае во Франции. Я готов буду принять там участие в случае необходимости.

Михаил Алоян aloyan_mikhail/instagram.com

— Санкции WADA вас не смущают на пути к Олимпиаде? Может, проще строить профессиональную карьеру?



— Очень смущают. Как спортсмен сборной России я не хочу выходить под белым флагом. Я всегда представлял нашу страну с символикой России на любой экипировке. Поэтому новости об этих санкциях для меня очень неприятны, но эти вопросы должны решать руководители страны и отдельных федераций. Не думаю, что спортсмен должен самостоятельно решать такие вопросы. Нужно либо ехать командой, либо не ехать, а не так, что один поехал, а двое не поехали. Должно быть общее решение руководства страны. Я знаю, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлёв высказал мнение, что российские боксёры не будут выступать на Олимпийских играх без флага. От других федераций я таких заявлений не слышал. Я считаю, что каждый из боксёров должен стоять за наш флаг, но окончательное решение должен принять президент нашей страны. Он поддерживает спорт, следит за ситуацией и в состоянии принять наиболее взвешенное решение. У нас уже был опыт Олимпиады-2018 года. Это был очень нехороший прецедент. Многие спортсмены чувствовали себя погано, когда были вынуждены выступать без флага. Я не был в таком положении и не хотел бы в нём оказаться.

— В 2016 году в Рио уже начинал разгораться этот допинговый скандал. Вы тогда чувствовали давление и чем всё это может обернуться?



— Я старался об этом не думать. Как психологически устойчивый спортсмен просто готовился к своим выступлениям на Олимпийских играх и старался отбросить все лишние мысли. То же самое советую сделать и сейчас всем нашим спортсменам. Эти мысли ни к чему хорошему не приведут, а главное ничем не помогут. От нас ничего не зависит, а спортивные руководители, которые могут что-то решить, должны за нас бороться. Наше же дело — тренироваться и выступать.

— Более того решение WADA — неокончательное и Россия может оспорить его в Международном спортивном арбитраже (CAS).



— Согласен, поэтому раньше времени паниковать точно не стоит. Пока есть только рекомендации Исполкома WADA, которые ещё не вступили в силу. Я не понимаю только, почему все удивляются, что это произошло? На носу Олимпийские игры, ожидалось, что они попытаются предпринять такой шаг. Странно было рассчитывать, что про нас забудут и ничего не будут делать. Спортсменов продолжают мучить уже четвёртый год, ищут любой повод, любую ошибку, чтобы не отпустить ситуацию. Я лично не удивлён таким решениям. Наверное, надо было ожидать этого, делать какие-то шаги, чтобы защищаться.

— На профессиональном ринге кто из соперников был бы вам сейчас наиболее интересен?



— У меня никогда не было интереса боксировать с конкретным соперником. Для меня важна конкретная цель — стать чемпионом мира. Соответственно мне интересны бои с теми, у кого есть пояс. Боксировать просто ради хорошего боя я уже не вижу интереса. У меня есть мотивация боксировать с сильнейшими и завоевать титул. Времени для этого не так много и надо действовать. Сейчас моя команда ведёт работу в том направлении, чтобы я мог оспорить титул регулярного чемпиона мира.