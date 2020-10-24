Александр Шлеменко: Хабиб сделал карьеру круче, чем Фёдор Емельяненко

Я в шоке. Как Хабиб подрался — это настоящий шок. Он всё сделал чётко, он в стойке работал на равных, даже лучше Гейтжи, не боялся, держал удар. А в борьбе всё сделал просто как чемпион. А насчёт решения завершить карьеру — я был к этому готов. Зачем ему драться без Абдулманапа, если они весь путь прошли вместе? Это — великая карьера, Хабиб достоин того, чтобы называться одним из величайших в истории, он сделал карьеру лучше, чем Джон Джонс, и лучше, чем Фёдор Емельяненко, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.