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Единоборства

Александр Шлеменко: Хабиб сделал карьеру круче, чем Фёдор Емельяненко

00:26, 25 октября 2020 28
Александр Шлеменко Александр Шлеменко Фото: alexandershlemenko/instagram.com

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал NEWS.ru победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи на UFC 254.

Я в шоке. Как Хабиб подрался — это настоящий шок. Он всё сделал чётко, он в стойке работал на равных, даже лучше Гейтжи, не боялся, держал удар. А в борьбе всё сделал просто как чемпион. А насчёт решения завершить карьеру — я был к этому готов. Зачем ему драться без Абдулманапа, если они весь путь прошли вместе? Это — великая карьера, Хабиб достоин того, чтобы называться одним из величайших в истории, он сделал карьеру лучше, чем Джон Джонс, и лучше, чем Фёдор Емельяненко, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.

Бой прошёл в Абу-Даби и завершился удушающим приёмом «треугольник» во втором раунде. Таким образом россиянин отстоят титул чемпиона.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победного боя с Джастином Гейтжи объявил о завершении карьеры бойца, писал NEWS.ru.

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