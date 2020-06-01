Первая девушка-боец, представляющая в UFC Казахстан, Мария Агапова 13 июня проведёт дебютный бой на турнире в Лас-Вегасе против бразильянки Мелиссы Гатто. На пути к этому она пережила голод в США и готовность жить на улице, поражение в шоу «Претендент», болезненное падение с велосипеда, сорвавшее бой, и узнала, каково жить и тренироваться в Америке, не имея за душой ни гроша. О том, как не сдаться на пути к своей мечте, почему она не хочет возвращаться домой и драться на родине, Мария рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— Ваш путь в UFC оказался тернистым: переезд в Америку, неудача в шоу «Претендент», отсутствие денег и спонсоров. Были моменты, когда готовы были вернуться домой и попрощаться с мечтой?



— Нет, такого момента никогда не было. Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придётся. У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой.

— Кто помогал вам в самые трудные моменты, когда денег не хватало даже на еду?



— Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время. Я ушла в ATT (команда American Top Team. — NEWS.ru), потому что мои старые одноклубники кинули меня и оставили одну, после того как я не смогла им заплатить проценты по долгам. Но менеджеры и одноклубники из ATT начали меня поддерживать.

— Расскажите, что за авария с вами случилась во время велопрогулки?



— Я возвращалась домой с тренировки, какой-то парень среди бела дня не увидел меня и сбил. У меня было ощущение, что он сидел в телефоне или по какой-то ещё причине не следил за дорогой. Все машины стояли на линии и ждали, когда я проеду, а он приближался издалека. Я была уверена, что он меня увидит и затормозит, но он постепенно приближался и в какой-то момент оказался слишком близко. Я попыталась его объехать, но он меня всё-таки зацепил. Меня отбросило на несколько метров. Я упала на локоть, разорвала себе его и снялась с боя на турнире Invicta 39.

instagram.com/mma.mashka

— Какой полезный бойцовский и житейский опыт получили в Штатах?



— Сложно сказать. Наверное, стала ещё жёстче, злее, ещё больше ненавижу этот мир, чем раньше. А больше во мне ничего особо не изменилось.

— В чём отличия тренировочного процесса в США и в России, где вы успели потренироваться в клубе «Ахмат»?



— Как я уже говорила, в США люди более опытные. Они тебя не травмируют, не пытаются убить. Тут все работают на технику.

— Что можете сказать о своей сопернице Мелиссе Гатто?



— Она — грепплингист. У неё шесть побед и ноль поражений. Уверена, что Мелисса будет со мной бороться. Это всё, что я могу про неё сказать.

— Где научились рисовать и как удаётся совмещать карьеру бойца и живопись?



— Меня никто не учил этому. Сама научилась рисовать, а потом постепенно начала в этом совершенствоваться. У меня так всегда получается, когда что-то начинаешь делать.

— Удавалось ли зарабатывать за счёт рисования, пока не было спонсоров?



— За счёт рисования я зарабатывала немного. В основном мне одалживали денег менеджеры. Картины приносили мне копейки, буквально $ 80–100 в неделю, в течение которой я рисовала одну картину. Иногда за неё давали $ 20 или вообще ничего.

— Одну из картин вы подарили Аманде Нуньес. Когда с ней познакомились?



— С Амандой Нуньес мы вместе тренируемся уже год, просто фотку с ней я выложила только недавно. Мы постоянно с ней видимся, общаемся. У нас хорошие отношения.





— Как относитесь к лидеру вашего дивизиона Валентине Шевченко?



— Тоже нормально.

— Отмена дебютного турнира в Казахстане вас сильно расстроила? Хотели бы провести там бой в другой раз?



— Нет, я совсем не расстроилась. Наоборот, рада, что не будет на меня такого большого давления и я смогу спокойно подраться в Лас-Вегасе.

— Что для вас главное в дебютном бою — победить, чтобы закрепиться в лиге, или будете стремиться выиграть премию в 50 тысяч за зрелищность?



— Главное для меня — просто подраться. Плевать, выиграю я или проиграю. Я просто хочу всю свою ненависть к этому миру оставить в этом бою. И, конечно, я хочу заработать денег, но, если честно, мне плевать, как сложится этот бой. Я просто жду этой возможности подраться.





— В последних видео вы выкладывали уроки самоообороны против оружия? Проходили специальное обучения этим навыкам?



— Я сейчас прохожу специальное обучение по самообороне против оружия. В будущем мне бы хотелось проводить курсы для девушек по самообороне, чтобы они знали, как себя защитить в любой ситуации. Парень, который мне преподаёт эти уроки, делает бесплатные курсы для многих девушек. Мне бы хотелось тоже стать волонтёром и помогать ему обучать девушек защищать себя. Это действительно очень важно. В нашем мире каждая девушка должна уметь постоять за себя.