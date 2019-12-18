https://static.news.ru/photo/bf76866c-21a1-11ea-80c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма.

При подготовке закона учтены положения концепции госполитики по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Урожай винограда будет обязательно декларироваться. Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии. Регламентируются технологии производства вина и нормы выявления фальсификата. Также вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.



Виноделию в стране будет оказываться господдержка по продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств.

Принимая законопроект о виноградарстве и виноделии, мы с вами создаём свою отрасль. Это значит в том числе импортозамещение в этом огромном сегменте, это большое количество рабочих мест, это отчисления в бюджет, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее NEWS.ru писал, что Союз виноградарей и виноделов России избрал своим председателем тележурналиста и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.