Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма.
При подготовке закона учтены положения концепции госполитики по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года,
Урожай винограда будет обязательно декларироваться. Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии. Регламентируются технологии производства вина и нормы выявления фальсификата. Также вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.
Виноделию в стране будет оказываться господдержка по продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств.
Принимая законопроект о виноградарстве и виноделии, мы с вами создаём свою отрасль. Это значит в том числе импортозамещение в этом огромном сегменте, это большое количество рабочих мест, это отчисления в бюджет, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее NEWS.ru писал, что Союз виноградарей и виноделов России избрал своим председателем тележурналиста и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
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