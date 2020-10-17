Роскачество сообщило о поддельных творожных сырках в магазинах

https://static.news.ru/photo/d3fb7166-1056-11eb-8e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роскачестве сообщили, что обнаружили фальсификат при изучении представленных на российском рынке творожных сырков.

Ведомство указало, что один из брендов, в продукции которого ранее была обнаружена кишечная палочка, теперь поставил на рынок поддельную продукцию.

Если в 2019 году рейтинг был обнулён за наличие в продукте кишечной палочки, то в этом году бактерий группы кишечных палочек уже не выявлено, однако сырки всё равно оценены в 0 баллов — в составе обнаружены фитостерины. То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит, является подделкой, — отмечают эксперты Роскачества.

В то же время ведомство указало, что остальные производители творожных сырков повысили качество продукции и учли претензии Роскачества по итогам проверки в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество оценило продукцию российских производителей вин.