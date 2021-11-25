Риелторы рассказали, кто ощутит последствия роста кадастровой стоимости

Увеличение кадастровой стоимости жилья не повлияет на цены на недвижимость, оно повлечёт только повышение налога. Особенно ощутимо это будет для владельцев апартаментов, коммерческой недвижимости и элитного жилья, заявил NEWS.RU генеральный директор Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, комментируя сообщение департамента городского имущества Москвы о росте кадастровой стоимости жилья в столице в среднем на 21%.

Увеличение кадастровой стоимости влечёт за собой только увеличение налога. Если, например квартира стоит девять миллионов, то годовой налог составит девять тысяч, и если кадастровая стоимость изменилась на 20%, то эта сумма несущественна. И на цены на недвижимость это не повлияет, — сказал Барсуков.

Он добавил, что увеличение кадастровой стоимости жилья может быть ощутимо для владельцев элитной и коммерческой недвижимости, а также апартаментов.

Кому может быть больно от этого — это у кого под 2% от кадастровой стоимости. Это владельцы дорогой и коммерческой недвижимости, а также апартаментов. Потому что, например, апартаменты рассчитываются от кадастровой стоимости по ставке 0,5%. Если апартаменты стоят 10 миллионов — то налог будет 50 тысяч, а повышение 20% — это ещё дополнительно 10 тысяч. А коммерческая недвижимость, например, стоимостью 10 миллионов, это 200 тысяч налогов, а подорожает ещё на 40 тысяч, — резюмировал глава Гильдии риэлторов.

25 ноября в департаменте городского имущества Москвы анонсировали рост кадастровой стоимости жилья в столице в среднем на 21%. Эксперты провели оценку семи миллионов объектов недвижимости, в частности, более 342 тысяч земельных участков. Размер данного показателя в Москве определяет ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» по состоянию на 1 января 2021 года. Налогооблагаемой базой кадастровая стоимость станет с 2022 года.

Ранее стало известно, что общая стоимость жилья в Москве впервые в истории превысила триллион долларов. Так, на начало октября 2021 года всё жильё в столице оценивалось в 73,78 трлн рублей, или $1,02 трлн. Такие данные привело глобальное агентство недвижимости Savills.