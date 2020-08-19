Новак: спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

https://static.news.ru/photo/03e15702-e25c-11ea-8b15-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что спрос на нефть восстановился на 90% от уровня, который был до кризиса.

Он отметил, что рынок нефти почти достиг уровня, который предполагался в рамках соглашения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Кроме того, страны-участники альянса смогут раньше срока смягчить принятые ограничения, если рынок продолжит восстановиться в текущем темпе, сообщает ТАСС.

Ситуация вселяет оптимизм, мы практически достигли тех результатов по балансировке рынка, к которым стремились. По моим данным, восстановление спроса составило порядка 90% от уровня, который был до кризиса. В то же время, страны ОПЕК+ и страны вне этого альянса сократили добычу нефти на 12 млн баррелей в сутки. Это даёт как раз тот баланс. Более того, в июле предложение оказалось на 1 млн баррелей в сутки ниже спроса. Это означает, что мы уже вошли в стадию сокращения запасов и движемся в сторону среднего пятилетнего значения <...> У нас будут все возможности принимать решения, в том числе, если рынок будет перегрет, у нас будут возможности принимать решения по сокращению квот в более быстром режиме, — привели слова министра в агентстве.

Александр Новак добавил, что рынок нефти перешёл к стадии сокращения запасов. Однако не все страны полностью исполняют свои обязательства в этом вопросе. По словам министра, эти страны уже предоставили графики, когда они смогут до конца выполнить свои обязательства.

Мы находимся на высоком уровне. В июле 97% выполнили от своего уровня. Для нас это высокий показатель. В августе месяце мы вышли на 100%. На сегодняшний день мы выполняем 100% от тех обязательств, которые взяли на себя в августе, — процитировали главу Минэнерго в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, уровень исполнения сделки с ОПЕК+ снизился на 97% по данным ОПЕК и на 89% — по данным МЭА. При этом те, кто попал в список нарушителей, кроме Казахстана, пока не компенсировали недостачу сокращения нефтедобычи за май и июнь 2020 года. В этот список попали Ирак, Габон, Конго, ОАЭ, Экваториальная Гвинея, Нигерия и Южный Судан.