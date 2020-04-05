Рубль продолжает находиться под негативным фоном. Основным фактором является пандемия коронавируса, которая, как известно, уже привела в России к продлению режима самоизоляции до конца месяца. Эти действия необходимы для борьбы с инфекцией, но они отрицательно сказываются как на экономике в целом, так и на национальной валюте в частности.

Вторым фактором остаётся нефтяная война между Россией, Саудовской Аравией и США. На прошлой неделе были неплохие новости. Эр-Рияд созвал экстренное совещание ОПЕК+, чтобы договориться о новом «справедливом» сокращении добычи с Россией и другими крупными производителями. Сам факт нацеленности на разговор — это позитивный знак. Ведь от противостояния в конечном счёте теряют все его участники. Ни один производитель не хочет вдолгую продавать свой товар дёшево, где бы ни находилось предприятие — в России, Саудовской Аравии или США.

Кроме того, позитивным фактором для рубля является сейчас и то, что Центробанк ежедневно продаёт иностранную валюту на сумму $200 млн, напомнила NEWS.ru независимый эксперт по личным инвестициям Алёна Лапицкая.

Если анализировать валютную пару «доллар — рубль», то можно сказать следующее: торги в прошлую пятницу, 3 апреля, закончились на отметке 77,31 и движение вниз с 83 ещё не завершилось. Более вероятна нисходящая тенденция до отметки 75,1. А вот потом у нас, скорее всего, и будет разворот наверх. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

Что касается пары «евро — рубль», то тут наблюдается та же самая ситуация — продолжение тенденции вниз до отметки 82,5.

Во время торгов на Московской Бирже по состоянию на 11:40 мск доллар и евро показывают околонулевую динамику, хотя часом ранее рубль слабел к обеим валютам в пределах 15–18 копеек.

Качающаяся из стороны в сторону нефть

Начало апреля на нефтяном рынке проходит в драматичных словесных баталиях, сильно влияющих на цены. Их в конце прошлой недели с $25 до $35 по Brent подняло анонсированное Трампом снижение добычи нефти на 10–15 млн баррелей в сутки по новому соглашению ОПЕК+. Соответствующее заседание в расширенном составе с участием США должно состояться 9 апреля в формате видеоконференции.

Однако его возможные результаты вызывают скепсис.

Прежде всего, самого такого снижения недостаточно, поскольку избыток предложения составляет 20–25 млн баррелей в сутки. Намеченные объёмы его снижения лишь вполовину данной величины не уравновесят падение спроса. Но самое главное — в том, что и они под сомнением. По причине нескольких заявлений, прозвучавших в выходные. Марк Гойхман главный аналитик «ТелеТрейд» главный аналитик «ТелеТрейд»

Саудовская Аравия добывает около 12 млн баррелей в сутки, Россия — примерно 11 млн, США — 13 млн. Вашингтон сообщил, что не предполагает никакого снижения, поскольку это запрещено законодательством как картельный сговор. То есть сокращать объёмы должны Москва и Эр-Рияд, причём практически в два раза, а выгоду от этого получат американские сланцевые компании. Россия сказала, что готова снизить свою добычу только на 1 млн баррелей, и то лишь если Штаты тоже будут её сокращать. Саудовская Аравия не обозначила свою позицию, но крайне негативно высказалась в адрес РФ по поводу её утверждения, что Эр-Рияд виновен в развале предыдущей сделки ОПЕК+ в марте. Саудовская Аравия пока не готова к соглашению с Россией, считает Гойхман, именно из-за этого видеоконференция была перенесена с 6 апреля на три дня.

Friso Gentsch /Global Look Press

Резкие различия интересов, возможностей, политических амбиций и даже эмоции этих основных игроков напоминают сочетание сразу двух басен Крылова — «Квартет» и «Лебедь, щука и рак». Трамп уже высказал соображение, что если стороны не договорятся, он поднимет ввозные пошлины на поставки нефти в США. В этом случае пострадают иностранные поставщики, а цены останутся под давлением, говорит эксперт.

Таким образом, предполагать развитие событий довольно сложно. Вероятность хоть каких-либо договорённостей остаётся, иначе не было бы самого заседания. В случае лучшего его исхода цена останется в диапазоне $25–30. Но если инвесторы, живущие сейчас его ожиданием, разочаруются итогами, то нефть может снова уйти к $20 и ниже в апреле-мае.

А золото блестит

Золото продолжает расти после импульсного обвала цен. В рамках текущего тренда котировки в силе обновить максимум в пределах $1,7 тысячи за тройскую унцию и продолжить рост. В среднесрочной перспективе трудно сказать, до каких уровней оно может вырасти, однако с высокой долей вероятности можно предположить, что рост продолжится до тех пор, пока не будет понятно, где может быть дно кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

McPHOTO/BilderBox via www.imago- /Global Look Press

Спрос на драгметалл в качестве защитного актива вызван последствиями пандемии, говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Золото, как и валюту, лучше всего приобретать, когда они не растут, а снижаются, потому что велик риск купить на пике и потом очень долгое время сидеть в просадке.

Золото лучше приобретать через ETF с долгосрочным горизонтом инвестирования. Это позволит уделять минимум времени для управления активом. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Однако физическое золото покупать не стоит, потому что велики издержки в виде высоких спредов между ценой покупки и продажи, а также высокая стоимость хранения.