На этой неделе поддержку курсу российской валюты окажут продажа валюты ЦБ и Минфином на внутреннем рынке и подготовка к очередному налоговому периоду компаний-экспортёров. Но многое будет зависеть и от рынка нефти, без улучшения на нём отечественная валюта останется в районе текущих значений.

Ключевым событием для рубля на прошлой неделе стало снижение ставки ЦБ до 5,5% годовых. Также регулятор понизил свой прогноз средней цены на нефть на этот год, она составит $27 за баррель, а не $55, как ожидалось ранее. Также по прогнозу инфляция увеличится до 4%. Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следующее пройдёт 19 июня.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас валютная пара доллар/рубль имеет нисходящую тенденцию. И укрепление российской валюты будет происходить и дальше, пусть и незначительно. На этой коррекции, которая может продолжиться в течение текущей недели, можно рассмотреть продажи по паре USD/RUB при подходе к отметке 75,7 и держать до 74,1.

С этих отметок в перспективе рост доллара по отношению к рублю продолжится. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

Нефть зависла в хранилищах

Цены на нефть будут снижаться на фоне признаков быстрого заполнения нефтехранилищ по миру. Также усиливаются опасения, что сокращение производства в рамках ОПЕК+ не будет достаточно быстрым и не станут приниматься дополнительные меры поддержки, чтобы полностью компенсировать обвал спроса из-за пандемии коронавируса.

Hou Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI является аутсайдером в понедельник, 27 апреля, снижаясь более чем на 13%. На прошлой неделе WTI подкосила статистика по запасам нефти. За неделю, завершившуюся 17 апреля, запасы чёрного золота в США выросли до 518,6 млн баррелей. То есть они приблизились к историческому пику 2017 года в 535 млн баррелей. Более того, уже на этой неделе цифры могут снова вырасти. Поэтому внимание инвесторов будет приковано к статистике на ближайшие дни.

Технически нефть Brent по-прежнему находится в нисходящем тренде. Поэтому приоритетной целью остаётся минимум прошлой недели — $15,98 за баррель. При ухудшении внешнего фона котировки могут пойти в этом направлении. Тем более, что фундаментальных драйверов для роста у нефти пока нет. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Однако для обвального падения оснований также нет. Ситуация локально стабилизировалась.

Золото сторонится кризиса

Золото в последние недели растёт в цене по многим причинам. Прежде всего, это традиционный «защитный актив», на который повышается спрос во время экономических катаклизмов. Пандемия поддерживает антирисковые настроения.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Кроме того, рост цен на золото стимулирует политика американской ФРС и других мировых центробанков. Поддержка экономики беспрецедентными денежными вливаниями, снижением процентных ставок резко увеличивает денежную массу в мире. Эти дополнительные средства идут не только на вливания в бизнес, но и на вложения в драгметаллы. Цена золота выросла с начала острой фазы пандемии в середине марта на 20%, серебра — на 24%, платины — на 30%. Котировки золота вновь и вновь штурмуют рубеж $1800 за унцию, а это максимумы с 2012 года. В то же время текущая неделя может показать некоторую приостановку роста.

Прошлые факторы уже учтены в цене, на максимумах расти рынку сложно. Да и пандемия в мире выходит на плато, количество новых случаев не повышается, многие страны готовятся к смягчению карантина. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд» трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд»

На текущей неделе, помимо данных о распространении коронавируса, важным событием для рынка может стать заседание ФРС в среду, 29 апреля. От его риторики и действий будет зависеть отношение инвесторов к защитным активам. Наиболее вероятный диапазон колебания цен золота в ближайшие дни — $1680-1770. В таких условиях именно сейчас вкладываться в этот драгметалл рискованно, так как это слишком дорого. Рассматривать покупки целесообразно в случае, если цена опустится в коррекции к $1650-1680.

Кроме того, ФРС, ЕЦБ и Банк Японии проведут ряд встреч для обсуждения монетарной политики — это тоже будет важным индикатором для рынка.