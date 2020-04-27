На этой неделе поддержку курсу российской валюты окажут продажа валюты ЦБ и Минфином на внутреннем рынке и подготовка к очередному налоговому периоду компаний-экспортёров. Но многое будет зависеть и от рынка нефти, без улучшения на нём отечественная валюта останется в районе текущих значений.
Ключевым событием для рубля на прошлой неделе стало снижение ставки ЦБ до 5,5% годовых. Также регулятор понизил свой прогноз средней цены на нефть на этот год, она составит $27 за баррель, а не $55, как ожидалось ранее. Также по прогнозу инфляция увеличится до 4%. Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следующее пройдёт 19 июня.
Сейчас валютная пара доллар/рубль имеет нисходящую тенденцию. И укрепление российской валюты будет происходить и дальше, пусть и незначительно. На этой коррекции, которая может продолжиться в течение текущей недели, можно рассмотреть продажи по паре USD/RUB при подходе к отметке 75,7 и держать до 74,1.
С этих отметок в перспективе рост доллара по отношению к рублю продолжится.
Нефть зависла в хранилищах
Цены на нефть будут снижаться на фоне признаков быстрого заполнения нефтехранилищ по миру. Также усиливаются опасения, что сокращение производства в рамках ОПЕК+ не будет достаточно быстрым и не станут приниматься дополнительные меры поддержки, чтобы полностью компенсировать обвал спроса из-за пандемии коронавируса.
Фьючерсы на американскую нефть марки WTI является аутсайдером в понедельник, 27 апреля, снижаясь более чем на 13%. На прошлой неделе WTI подкосила статистика по запасам нефти. За неделю, завершившуюся 17 апреля, запасы чёрного золота в США выросли до 518,6 млн баррелей. То есть они приблизились к историческому пику 2017 года в 535 млн баррелей. Более того, уже на этой неделе цифры могут снова вырасти. Поэтому внимание инвесторов будет приковано к статистике на ближайшие дни.
Технически нефть Brent по-прежнему находится в нисходящем тренде. Поэтому приоритетной целью остаётся минимум прошлой недели — $15,98 за баррель. При ухудшении внешнего фона котировки могут пойти в этом направлении. Тем более, что фундаментальных драйверов для роста у нефти пока нет.
Однако для обвального падения оснований также нет. Ситуация локально стабилизировалась.
Золото сторонится кризиса
Золото в последние недели растёт в цене по многим причинам. Прежде всего, это традиционный «защитный актив», на который повышается спрос во время экономических катаклизмов. Пандемия поддерживает антирисковые настроения.
Кроме того, рост цен на золото стимулирует политика американской ФРС и других мировых центробанков. Поддержка экономики беспрецедентными денежными вливаниями, снижением процентных ставок резко увеличивает денежную массу в мире. Эти дополнительные средства идут не только на вливания в бизнес, но и на вложения в драгметаллы. Цена золота выросла с начала острой фазы пандемии в середине марта на 20%, серебра — на 24%, платины — на 30%. Котировки золота вновь и вновь штурмуют рубеж $1800 за унцию, а это максимумы с 2012 года. В то же время текущая неделя может показать некоторую приостановку роста.
Прошлые факторы уже учтены в цене, на максимумах расти рынку сложно. Да и пандемия в мире выходит на плато, количество новых случаев не повышается, многие страны готовятся к смягчению карантина.
На текущей неделе, помимо данных о распространении коронавируса, важным событием для рынка может стать заседание ФРС в среду, 29 апреля. От его риторики и действий будет зависеть отношение инвесторов к защитным активам. Наиболее вероятный диапазон колебания цен золота в ближайшие дни — $1680-1770. В таких условиях именно сейчас вкладываться в этот драгметалл рискованно, так как это слишком дорого. Рассматривать покупки целесообразно в случае, если цена опустится в коррекции к $1650-1680.
Кроме того, ФРС, ЕЦБ и Банк Японии проведут ряд встреч для обсуждения монетарной политики — это тоже будет важным индикатором для рынка.
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