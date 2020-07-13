Прошлая неделя стала весьма благоприятной для рубля. Отечественная валюта демонстрировала рост и смогла укрепиться к доллару. Трейдеры позитивно восприняли сигналы о восстановлении экономики России, но данный тренд может поменяться.

Вместе с тем торги понедельника проходят следующим образом: доллар по состоянию на 12:25 в плюсе на 27 копеек — 71 рубль, евро набирает 39 копеек и торгуется вблизи отметки 80,27 рубля.

На рынках ощущается неопределённость, потому что сначала котировкам удалось вернуться к пятничному закрытию в районе 70,7 рубля за доллар. Игроки сначала отреагировали на оживление спроса на американскую валюту, но интерес был недолгим. В течение недели рубль определённо будет сдавать позиции, но больших скачков в этом направлении не предвидится. Основной фокус будет на планах ОПЕК+ по пересмотру объёмов сокращения добычи нефти.

Сейчас же нефтяные котировки снижаются в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК, запланированного на 15 июля. Участники рынка надеются, что рекордно высокие запасы сырья и затянувшаяся борьба с коронавирусом в США мотивирует экспортеров продлить весенние соглашения по ограничению добычи.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, за последние 3 месяца нефтяные цены выросли почти в два раза, а значит производители вполне могут принять решение о постепенном выходе из сделки. Дополнительное давление на котировки оказывает возобновление экспорта ливийской нефти после полугодового перерыва, вызванного гражданской войной, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Согласно последним данным от нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в США продолжает снижаться: на прошлой отчётной неделе их стало меньше на 4 и достигло численности в 181 единицу. Для сравнения, в начале марта их было более 680 единиц.

Однако, решение нескольких штатов отменить смягчение карантина вынуждает аналитиков пересматривать прогнозы по глобальному спросу на топливо. Например, МЭА прогнозирует снижение спроса в третьем квартале на 6,5 млн баррелей в сутки ниже значений прошлого года, тогда как еще месяц назад ожидалась цифра в 5,87 млн баррелей в сутки. Также, по расчётам организации, спрос во втором квартале оказался ниже прошлогодних значений на 16,4 млн баррелей в сутки.

Если ожидания инвесторов оправдаются и страны-члены ОПЕК примут решение не продлевать соглашения, то нефть вполне может подешеветь до $40 за баррель. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Цена золота закрепилась выше сильного психологического и технического уровня $1800 за унцию — на максимумах с 2011-го. С начала года золото подорожало почти на 20%, что опередило повышение цены всех валют и драгоценных металлов. Это связано с несколькими тенденциями. Золото как «защитный актив» растёт по мере рыночных страхов инвесторов в связи с распространением пандемии. Риски её второй волны становятся реальнее, проявляясь во всплесках заболевания в США, Африке, Азии, Южной Америке.

С другой стороны, пояснил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, благородный металл поддерживается в цене ослаблением курса доллара на валютном рынке, поскольку котировки золота выражаются в долларах. Данным процессам способствует мягкая стимулирующая политика американской ФРС последних месяцев. Она уменьшает процентные ставки и наращивает финансовые вливания в экономику в попытках вывести её из кризиса, вызванного пандемией. Это воздействует не только на снижение доллара, но и на появления огромной дополнительной массы денег на финансовых рынках.

Соответственно, часть данных, подешевевших и возросших в объёмах денежных ресурсов, поступает в покупку золота как надёжного актива. Тем более, при таких денежных вливаниях есть опасность увеличения инфляции, от чего также страхует традиционно приобретение золота. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

Но наступившая неделя может дать некоторую остановку ралли золота именно из-за очень высокой его цены. Вышеприведённые драйверы во многом уже отыграны в цене.

Котировки способны в коррекции оттолкнуться вниз от многолетнего максимума, при этом общий среднесрочный тренд роста сохраняется. Наиболее вероятный диапазон на неделю — $1780-1820. Сейчас в покупках золота есть риск. О его снижении можно будет говорить в случае уменьшения цены к рубежам $1730-1740.