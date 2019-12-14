Рубль — очень интересный инструмент валютного рынка. Учитывая, что его 5 лет назад отпустили в свободное плавание, уже можно выявить некоторые закономерности, нестандартные движения и сам характер рубля.

Сейчас наблюдается своего рода парадокс, процентную ставку ЦБ уменьшает, по всем законам фундаментального анализа — деньги становятся дешевле, котировки должны снижаться, но этого не происходит. А рубль, наоборот, укрепляется и растёт. После заседания 13 декабря Совета директоров Центробанка, на котором ключевая процентная ставка была снижена с 6,5% до 6,25%, сильного ослабления рубля не ожидается. Прогнозируется сохранение диапазона 62-64 рубля за доллар на всю текущую неделю, и до конца декабря.

Как рассказала NEWS.ru руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, если же разбирать детально изменение экономических показателей с курсом рубля в корреляции с 2015 года, то чисто экономически доллар должен находиться на уровне около 50 рублей.

Однако стоит учитывать, что за этот период несколько раз вводили и продлевали санкции против РФ, это давало отклонение в динамике курса валют. И сейчас мы наблюдаем следующее — доллар стоит около 62-63 рублей за единицу, и никуда не двигается. Катя Френкель руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» руководитель аналитического департамента компании «ФинИст»

В итоге, санкции ослабили отечественную валюту настолько , что на несколько лет она оказалась «замурована» и не дешевеет от экономических изменений. Если предположить, что новых санкций не будет, а экономическая картина достигнет благоприятных показателей, то есть шанс, что рубль может начать подвергаться изменениям более прогнозируемо.

Однако, считает Френкель, есть ещё один важный момент, играющий в пользу рубля — это влияние и размещение ОФЗ Минфином. Даже несмотря на решительные шаги по снижению процентных ставок, спрос на бумаги всё равно есть.

К примеру, 11 декабря спрос на бумаги был почти 56 млрд рублей, а разместили на 26 млрд. Вероятно, инвесторы спешили купить облигации накануне заседания ЦБ пока ещё под высокую ставку — 6,3%, что и вызвало спрос на нашу валюту и как следствие — её дальнейшее укрепление.

Но когда в прошлый раз Банк России снижал ставку в октябре, после этого наблюдался, наоборот, пониженный спрос на ОФЗ. Поэтому, данный фактор как влияние на рубль до конца года можно исключить, уверена эксперт, ведь ставка уже снижена, а значит, последний повышенный спрос на бумаги — очаговая вспышка.

Нефть задобрили сделкой

США и Китаю всё-таки удалось согласовать первую часть торгового соглашения. Американский лидер Дональд Трамп проинформировал, что штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены.

В свою очередь, Пекин отложил введение дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США. Ожидается, что первая фаза торговой сделки вступит в силу почти сразу, а переговоры по второй фазе уже де-факто начались.

Благодаря этому на рынках, в том числе нефтяном, пронесётся волна облегчения, так как это ознаменует долгожданное «перемирие». Но здесь есть и серьёзный подвох. Рынки ждали такого шага ещё в конце октября по итогам впоследствии отменённого саммита АТЭС в Чили. В Сантьяго должны были прибыть Трамп и Си Цзиньпинь для подписания первой фазы, которую переговорщики обеих стран должны были финализировать после устных договоренностей, достигнутых двумя неделями до этого в Вашингтоне.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Технически, пояснил NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, рынок демонстрирует желание продлить восходящий тренд и достичь в оставшиеся две недели до конца года планки в $70 долларов за баррель по сорту Brent.

Именно новостной фон вокруг США и Китая будет носить определяющий характер для настроений на нефтяном рынке. Остальные факторы создали предпосылки для продолжения роста: риски Brexit нивелированы, ФРС не станет повышать ставку в 2020 году и поддержит рынок ликвидностью, в мире появились обнадеживающие сигналы в макроэкономической статистике. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»

Да и ОПЕК+ как минимум до января поддержит рынок, а дальше нужно будет следить за статистикой отдельных членов ОПЕК, которая позволит понять сохранит ли Саудовская Аравия и дальше дополнительные добровольные ограничения в 400 тыс. баррелей в сутки.

Два фактора золота

Цена золота зависит в основном от двух крупных факторов, порой противоположных. С одной стороны, это «защитный» актив, на который повышается спрос в период неопределённости, рисков, возможного ухудшения ситуации в мировой экономике. С другой стороны, поскольку котировка выражена в долларах, золото растёт при снижении курса американской валюты на рынке.

В свете текущих событий первый фактор — не в пользу «жёлтого металла». Риски на финансовых рынках резко снизились в пятницу, 13 декабря, несмотря на всю сакраментальность такой даты. Трамп объявил о согласовании подписания торгового договора США с Китаем, и было отложено ожидаемое с тревогой повышение тарифов на импорт из Поднебесной. Выборы в Великобритании показали подавляющую победу консерваторов, что даёт надежду на скорый «мягкий» выход страны из Евросоюза. Всё это поднимает оптимизм, рисковые настроения инвесторов и уменьшает спрос на «защитные» активы, в частности, золото.

Однако, объяснил практикующий трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман, парадоксальным образом во многом именно из-за этих причин, эйфорического роста европейских валют, а также из-за решений ФРС, он испытывает давление на рынке Forex. А это уже драйвер роста цены золота к доллару.

В результате, мы видим и взлёты, и падения котировок «жёлтого металла» на рынке. Однако противоречивость указанных драйверов приводит к тому, что золото движется в достаточно узком диапазоне цен. При подъёме не может преодолеть сильный рубеж сопротивления на $1490, а при ослаблении не уходит ниже важной технической поддержки $1460. Марк Гойхман практикующий трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ практикующий трейдер и руководитель группы аналитиков ЦАФТ

Текущая же неделя не предполагает значимых событий для рынка. Постепенно всё идёт к рождественскому умиротворению. Поэтому наиболее вероятно, что указанный коридор сохранится, тем более, что 13 декабря во второй половине дня котировки после метаний «успокоились» в самой середине данного диапазона — в районе $1476.

В целом общий тренд тревожности в мире и, соответственно, роста цены золота, может проявить себя уже в следующем году. Он привёл к взлёту котировок с $1300 к $1556 в 2019-м. Нынешние цены можно считать достаточно высокими для покупки, говорит эксперт. Есть смысл рассматривать вложения в золото при ослаблении его цен к $1360-1400.