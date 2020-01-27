Основными положительными факторами, оказавшими поддержку рублю в январе, являются высокий спрос на государственный долг и позитив на мировых рынках. Политика низких процентных ставок ФРС и ЕЦБ спровоцировала приток валюты в инструменты развивающихся стран, которые позволяют получить положительную реальную (с поправкой на инфляцию) доходность.

В начале года ралли на рынке российского долга продолжилось, а после первых аукционов Минфина стало ясно, что интерес к отечественным бумагам все ещё сохраняется. Ведовство разместило пятилетние ОФЗ на 58,4 млрд рублей, при этом спрос инвесторов на инструменты составил 85 млрд рублей. Между тем подписанный торговый договор США и КНР помог снять напряжение, несмотря на то, что сторонам предстоят переговоры по отмене действующих ограничений против китайских товаров.

В данный момент инвесторы больше переживают за распространение коронавируса. Сейчас, пояснил NEWS.ru директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, страхи касательно новой эпидемии в Китае кажутся преувеличенными: правительство имеет довольно большой практический опыт работы в подобных ситуациях и крайне оперативно закрыло свыше 10 городов, изолировав все возможные источники распространения инфекции.

Безусловно, коронавирус должен негативно сказаться на туризме и потребительских расходах во время празднования Нового года по Восточному календарю, однако последствия вряд ли окажутся серьёзными. Таким образом, текущая паника на рынках должна прекратиться уже в обозримом будущем. Арсений Дадашев директор Академии управления финансами и инвестициями директор Академии управления финансами и инвестициями

Инвесторы опасаются, что отмена авиасообщения приведёт к сокращению спроса на топливо, в результате чего продажи нефти усиливаются — она подешевела почти на 7% с начала прошлой недели. Подобная тенденция оказывает негативное влияние и на курс рубля.

Смягчить последствия падения нефтяных цен помогает активная конвертация валютной выручки отечественными экспортерами в рамках налогового периода. Тем не менее, основные выплаты будут произведены уже 27 января (НДПИ) и 28 января (налог на прибыль), а значит рубль лишится поддержки и будет гораздо сильнее реагировать на внешний негатив.

Ожидается курс вблизи отметки в 62 рубля за доллар.

Нефть во власти вируса

Allexander Makarov/Global Look Press

В центре внимания сейчас — опасения инвесторов и трейдеров, что разрастание эпидемии коронавируса до мировой, борьба с ней, ограничения в передвижениях людей, товаров нанесут ущерб производству, торговле, потреблению. Для многих ещё свежи воспоминания о том, что предыдущая эпидемия атипичной пневмонии SARS, также появившаяся в Китае, но в 2002-2003 годах, нанесла миру экономический урон на $59 млрд, согласно подсчётам Азиатского банка.

Что интересно, по оценке инвестбанка Goldman Sachs, нынешний коронавирус способен привести к уменьшению мирового спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в день в 2020 году из-за снижения деловой активности. И при таком сценарии котировки нефти могут потерять $3 за баррель. Но ирония в том, что за несколько дней с момента «объявления тревоги» цена нефти Brent и так упала с $65,7 до $60,7, то есть уже на $5, рассказал NEWS.ru трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Однако, такое движение во многом выступает пока излишне эмоциональным, опережающим. Используя опыт борьбы с предыдущими эпидемиями, Китай и другие страны принимают срочные меры по локализации болезни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока отказалась объявлять режим чрезвычайной ситуации, хотя и призвала все страны проводить активные противоэпидемические мероприятия. Иван Капустянский практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

Таким образом, если в ближайшие дни станет понятна возможность приостановки распространения вируса, данный фактор может уменьшить своё воздействие на нефть. В таком случае панические настроения, вероятно, станут ослабевать. Это способно привести к росту или, по крайней мере, существенной коррекции нефтяных цен , которые уже достаточно значимо просели за неделю, считает эксперт. Цена дошла до сильных технических рубежей поддержки. На уровне $60,2-60,7 располагаются минимумы ноября-декабря 2019 года, от которых более вероятен отскок вверх. Но уж если данный коридор будет пробит вниз, то следующей целью для снижения выступает уровень $57-59.

Золото — лучший актив

McPHOTO/BilderBox /Global Look Press

Золото обречено если не обрести статус самого лучшего актива по итогам 2020 года, то как минимум принести выгоду его держателям или захеджировать риски от возможного падения стоимости. После удорожания с декабря по первую неделю января более, чем на 10% до $1610 за унцию и последующей коррекции до $1560, драгоценному металлу требуется время для того, чтобы набраться сил и возобновить подъём. Сейчас этому будет препятствовать сохранение оптимистичных настроений на мировых рынках акций, которые тешат себя надеждами на то, что заключение «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем реанимирует рост мировой экономики и корпоративной прибыли.

Между тем ещё одним барьером выступает укрепление доллара, которое носит временный характер. Доллар, который воспринимается как альтернатива золоту, в среднесрочной и долгосрочной перспективе неизбежно будет слабеть под влиянием чудовищного дефицита бюджета, а также работе «печатного станка» ФРС.

Как считает трейдер и руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко. за счёт беспрецедентных вливаний ликвидности на аукционах РЕПО и ежемесячному выкупу казначейских векселей объемом в $60 млрд американскому ЦБ удалось утолить долларовый голод на денежном рынке.

Теперь поступающие на рынок доллары с определённого момента начнут ослаблять его стоимость. Дополнительным толчком к активизации спроса на золото может стать существенная коррекция на рынках акций, которая может случится либо под влиянием неожиданных событий (обострение между США и Ираном в Ираке и вспышка коронавируса не смогли выступить в этом качестве), либо из-за макростатистики, которая покажет либо завышенные ожидания в отношении темпов роста экономики, либо заниженные ожидания в отношении инфляции, либо и то, и другое. Вячеслав Максименко трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»

На текущей неделе этого ждать, пожалуй, не стоит — заседание ФРС не будет содержать особых сюрпризов и окажется «проходным», едва ли стоит пока ждать подвоха и в первоначальной оценке ВВП США за IV квартал, её отдельные компоненты носили позитивный характер на ожиданиях урегулирования торгового конфликта с Китаем.

Однако последние комментарии президента США Дональда Трампа говорят о том, что введённые пошлины останутся и в случае подписания «второй фазы», обсуждение которой ещё не началось, считает эксперт. Предупреждена и Европа о том, что её ждет похожий сценарий, в случае, если не удастся договориться о пересмотре торговых условий как того хотят в Белом доме. Иными словами, неопределенность в торговой сфере снизилась, но не исчезла, равно как и введённые пошлины, что будет сдерживать рост как экономики, так и корпоративных прибылей подвергая риску коррекции котировки акций на мировых рынках.

Поэтому рано или поздно инвестиции в золото вновь обретут актуальность даже без учёта геополитических рисков, которые нельзя сбрасывать со счетов. Просто за счёт перетока средств в «защитные гавани» и за счёт обесценения доллара. На консолидацию в диапазоне $1540-1570 за унцию может уйти и четыре, и восемь недель, а возможно и больше. Однако в дальнейшем с крайне высокой вероятностью золото вновь подорожает до $1610 и замахнётся на более высокие пики.