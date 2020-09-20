Нефть, доллар и золото: без единой динамики для рубля

В течение недели на рубль будут оказывать воздействие разнонаправленные факторы, продолжающие тенденции недавних дней. На рисковые активы в целом негативно влияет риторика американского Федрезерва (ФРС). Он проявил противоречие позиций внутри самой ФРС по вопросу долгосрочного сохранения низких процентных ставок. Для инвесторов это послужило сигналом о вероятности дальнейшего ослабления денежного стимулирования. Поэтому уменьшаются цены зависящих от него рисковых активов — курсы акций, стоимость сырья, валюты стран — экспортёров сырья.

Баррель нефти Brent, не преодолев рубеж в $44, подешевел до $42,4. Этому способствует сохранение избытка предложения чёрного золота при слабом восстановлении спроса. Доллар, напротив, получает поддержку от этих факторов на валютном рынке. В течение недели он будет реагировать, среди прочего, на многочисленные запланированные выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и других её руководителей.

В результате действия указанных драйверов рубль в понедельник, 21 сентября, снижается, курс доллара превысил 76 рублей. В случае сохранения вышеописанных тенденций на мировых рынках возможно преодоление предыдущего локального максимума в 76,6 рубля в ближайшие дни.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Против рубля или за него в течение недели может играть и динамика иных факторов, подчёркивает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. А именно — перипетии положения в Белоруссии и ситуации с отравлением Алексея Навального, санкционная риторика Запада.

Заседание совета директоров ЦБ РФ, который сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, мало повлияло на курс. Такое решение было ожидаемым и заранее закладывалось инвесторами в цену. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

С другой стороны, поддержку рублю оказывает продолжающийся до 25 сентября налоговый период продаж валюты экспортёрами.

В течение недели в зависимости от динамики описанных факторов вероятно движение курса российской валюты в диапазоне 74,5−77,1 рубля за доллар.

Понижательные риски для нефти

С начала сентября волатильность на нефтяном рынке резко выросла. Мы уже видели быстрое падение цен с $45 за баррель Brent до $39. Вероятность успеха попыток отскока с каждым днём становится всё меньше, однако в рамках этой недели ещё есть технические варианты с ростом цен к $44 за баррель Brent. Но это скорее альтернативный сценарий, а в базовом подразумевается новая попытка пройти ключевой уровень поддержки в $40 за бочку, считает эксперт информационно-аналитического центра Hamilton Антон Гринштейн.

Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

В информационном фоне нефтяного рынка явно преобладают понижательные риски. В Европе фиксируются сильные всплески заболеваемости COVID-19, угрожающие даже текущему уровню потребления нефти. Этот негатив подтверждается прогнозами Международного энергетического агентства, которое также видит риски сокращения спроса на энергоносители в 2020 году. И усиливается возможностью быстрого наращивания добычи и экспорта нефти из Ливии, где две непримиримые политические силы, одну из которых возглавляет генерал ливийской армии Халифа Хафтар, а вторую — премьер-министр страны Фаиз Сарадж, пришли к соглашению.

Единственным, что сдерживает нефтяные цены от логичного падения к $40 за баррель Brent, становится буфер из «ураганной» премии. Она никак не может схлопнуться из-за новых штормов, приходящих из Атлантики к Мексиканскому заливу, снижающих уровень добычи США. Антон Гринштейн эксперт информационно-аналитического центра Hamilton эксперт информационно-аналитического центра Hamilton

Так что как только ситуация с погодой в районе Мексиканского залива нормализуется, защиты у нефти фактически не останется и негативные факторы в полной мере проявят своё влияние на цены.

Консолидация золота

Золото продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Однако глобальный тренд остаётся восходящим, поэтому вероятность продолжения роста после формирования технической базы высока. Тем более что фундаментальные факторы остаются на стороне золота. Ближайшие ориентиры роста — $2000 за тройскую унцию, далее — $2015.

Josef Horazny/CTK/Global Look Press

Интерес к золоту сохраняется в свете мягкой денежной политики ФРС США, а также других мировых ЦБ. На последнем заседании, состоявшемся на прошлой неделе, Пауэлл подтвердил прежний курс регулятора, направленный на увеличение ликвидности для поддержания экономики.

В свою очередь на этой неделе глава Федрезерва выступит на комитете в палате представителей, а также на слушаниях банковского комитета сената. Не исключено, что он может дать новые ориентиры относительно будущей кредитно-денежной политики и золото на них отреагирует, отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Актив продолжает оставаться привлекательным на фоне сохраняющихся рисков распространения коронавируса и новой глобальной остановки мировой экономики. Пока такие риски существуют, золото как минимум не будет снижаться. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum​ трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum​

Действующих фундаментальных факторов не хватает для продолжения роста. Однако уже на этой неделе к ним могут добавиться новые, которые вызовут дополнительный интерес к золоту.