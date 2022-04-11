Назван срок отключения Молдавии от российского газа

В Молдавии забили тревогу из-за долгов перед «Газпромом»: страну могут отключить от поставок топлива, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV. Причём он прямо признаёт, у Кишинёва пока нет возможности вернуть долги в размере 709 миллионов долларов. Он подтвердил, что риск расторжения контракта с 1 мая есть, потому что власти не смогут выполнить взятые на себя обязательства и вовремя провести аудит задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом».

Есть риск, что они («Газпром». — NEWS.ru) остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики, — отметил Спыну.

При этом он отмечает, что «Газпром» не сможет поставлять газ в Приднестровье, если расторгнет контракт с «Молдовагазом». Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский просил Молдавию дать лицензию приднестровской компании «Тираспольтрансгаз» на заключение прямых контрактов с «Газпромом», но, по словам Спыну, этот вопрос в правительстве Молдавии даже не обсуждался, поэтому без Кишинёва газ в Приднестровье не пойдёт.

Венгерские власти ранее заявили, что готовы платить за российский газ в рублях. Об этом написал глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook (деятельность в России запрещена). Он также отметил, что эти выплаты не будут нарушать условия ранее введённых ЕС санкций против России.