Как пересохли реки дизеля: очереди на заправках могут стать реальностью

Этой зимой Россия может столкнуться с крупнейшим дефицитом дизельного топлива за всю свою историю. Его стоимость на бирже уже находится на исторических максимумах. ФАС предлагает решить проблему ростом предложения на рынке, но взять столько солярки фактически неоткуда. По оценкам экспертов, дефицит зимнего дизеля может составит от 1,7 до 6 миллионов тонн. С нехваткой топлива уже столкнулись жители Дальнего Востока и Сибири. Многочасовые очереди на заправках могут появиться и в других регионах страны. Почему дизтопливо, которое всегда производилось в России в избытке, сегодня стало менее доступно, чем бензин и газ?

На пороге кризиса

Цена зимнего дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 16 ноября обновила исторический рекорд, достигнув 61,528 тысячи рублей за тонну. С начала года цены на дизтопливо выросли на 22,8% (по состоянию на начало ноября), а за год — на 26%. Эксперты называют ситуацию сложной и рассматривают самые неприятные варианты развития событий.

Зампред правления ассоциации «Надёжный партнёр», вице-президент Независимого топливного союза НТС Дмитрий Гусев в беседе с NEWS.ru отметил, что проблемы, возникшие на российском рынке дизельного топлива, могут привести к крупнейшему его дефициту, росту цены до европейских уровней и даже остановкам промышленных предприятий. По оценкам эксперта, дефицит зимнего дизеля в сезоне 2021–2022 года составит от 3 до 6 млн тонн. Многое будет зависеть от погодных условий. Например, в 2019 году, когда зима была достаточно тёплая, можно было ездить на «межсезонке». В случае низких температур сделать это уже не получится.

С учётом высоких цен на зимнее дизельное топливо и авиакеросин, а также с учётом своеобразной налоговой политики есть риск возникновения дефицита, особенно в случае суровой зимы, — предупреждает Гусев.

В 2019 году недостаток предложения на рынке дизтоплива в РФ оценивался в 19% (3,7 млн тонн). Но эта разница покрывалась за счёт продукта, который получался в результате смешивания летнего дизеля и авиакеросина, рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По словам эксперта, в 2021 году этот объём будет частично перекрыт новыми мощностями Омского и Московского НПЗ (там вводятся дополнительные установки для производства зимнего дизеля).

Но максимальный объём топлива для внутреннего рынка в результате составит около 2 млн тонн. Получается, что 1,7 млн тонн — это размер дефицита, если сравнивать с потреблением в допандемийном 2019 году, — пояснил аналитик NEWS.ru.

А ведь сейчас восстанавливается авиасообщение внутри РФ и на зарубежных направлениях, поэтому спрос на авиакеросин растёт, как и его стоимость. И это только усугубляет ситуацию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин передумал

Главной причиной всех возможных проблем Дмитрий Гусев называет изменение условий производства зимнего дизеля. С 1990-х годов оно осуществлялось двумя путями: на НПЗ и на нефтебазах. Последние, получив лицензию на производство нефтепродуктов, приобретали летнее дизтопливо и авиакеросин и путём смешивания получали зимнее дизтопливо. Летом мы ездим на чистой дизельной фракции нефти, зимой — на смеси керосиновой фракции с дизельной (в одном литре зимнего дизеля 0,5 литра керосина и столько же дизтоплива).

На дизель акциз взимался всегда, а на керосин — нет, говорит эксперт. По его словам, легальные производители ежегодно уточняли условия начисления акцизов в Министерстве финансов. Согласно письмам Минфина, в случае производства продукта, акциз на который взимается по ставке не выше, чем исходные продукты (в данном случае из летнего топлива получали зимнее, акциз на дизтопливо единый), доплаты акциза на компоненты производить не нужно.

В 2020 году Минфин решил, что на добавленный в дизтопливо керосин необходимо доначислить акциз. Параметры исчисления налогов поменялись, и нефтебазам стало невыгодно производить зимнее дизтопливо.

Общее потребление зимнего дизельного топлива в России с учётом его производства на нефтебазах — порядка 21 млн тонн. Чтобы рынок не испытывал проблем, нефтяным компаниям нужно увеличить объём производства дизеля на 20%. Теоретически это возможно, а практически сложно, указывает Гусев. Государство не создаёт необходимых условий и стимулов для наращивания производства на НПЗ, да и глобальных возможностей для этого у компаний просто нет. Но об этом не говорят ни в Минэнерго, ни в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Что предлагает ФАС

Зато у ФАС есть свой рецепт решения проблемы. В ведомстве предложили увеличить норматив продажи дизеля на бирже с 7,5 до 10%, считая, что «это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель». Кроме того, в ФАС хотят сократить долю суррогатной продукции, оптимизировать перевозки топлива и скорректировать демпфирующий механизм.

Все предложение ФАС сводятся к сокращению суррогата, оптимизации перевозок и увеличению продаж на бирже, но нигде не говорится об увеличении объёма производства дизельного топлива. Это и даёт нам основание предполагать возможные проблемы с обеспечением, — комментирует Дмитрий Гусев.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, увеличить предложение на рынке можно, перенаправив, например, часть экспортных поставок на биржу. Реализация мер, предложенных ФАС, частично снизит нагрузку на отрасль и может стимулировать компании продавать больше дизеля внутри страны, а не отправлять на экспорт по привлекательным ценам , соглашается Артём Деев. Но проблему с недостаточным объёмом производства топлива в стране эти меры не решат, считает аналитик. Так что стоит готовиться и к дефициту дизеля в разных регионах РФ, и к росту цен, прогнозирует он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отреагирует розница

Хорошая новость в том, что на розничной стоимости дизеля этот кризис отразиться не должен. Рост цен на заправках власти ограничивают уровнем инфляции, напоминает Дмитрий Гусев, а вот очереди на АЗС — вполне себе реальная перспектива.

Проблема будет не столько у людей, сколько у независимых АЗС, которые вот уже год торгуют топливом себе в минус. На фоне недостатка дизеля можно ожидать повышенной нагрузки на сети АЗС нефтяных компаний, — говорит эксперт.

В худшем случае может сложиться ситуация, как в начале года на Дальнем Востоке. Чтобы заправить свой автомобиль, людям приходилось ждать по несколько часов. К слову, по данным СМИ, и сегодня россияне на Дальнем Востоке и в Сибири столкнулись с дефицитом и недоступностью топлива из-за тяжёлого экономического положения независимых АЗС.

В России изначально следовало бороться с производителями суррогатов, которые не платят акцизы ни на дизельную фракцию, ни на керосиновую. Сейчас легальные производители от производства зимнего дизеля просто отказываются. А это значит, что нас ждёт ещё одна неприятность — рост объёма суррогатного дизтоплива сомнительного качества, считает Гусев. Именно такой продукт наносит вред не только госказне, но и двигателям автомобилей.