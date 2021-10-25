Дорого и сердито: как долго россияне будут переплачивать за автомобили

В условиях растущего дефицита новых автомобилей россияне стараются купить машину из тех, что есть в наличии. Но за «здесь и сейчас» приходится значительно переплачивать. Пользуясь сложной ситуацией на рынке, автодилеры навязывают покупателям массу дополнительных опций. Накрутка к стоимости машин может составлять от одной-двух сотен тысяч до миллиона рублей и даже больше. Какой прогноз экспертов авторынка о ситуации до середины следующего года?

«Чип-кризис»

В российских автосалонах многолюдно. Свободных мест на парковках «только для клиентов автосалона» немного. Новые автомобили расходятся как «горячие пирожки». И это давно никого не удивляет. Рынок автомобилей столкнулся, возможно, с одним из самых непростых кризисов в истории.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный корень проблем на российском авторынке, как, впрочем, и на мировом, — нехватка электронных компонентов (чипов). Согласно прогнозу компании BCG (Boston Consulting Group), в 2021 году из-за дефицита полупроводников в мире будет выпущено на 7-9 млн автомобилей меньше. Проблема не чисто российская, а общемировая, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в текущем году не будет выпущено 15% автомобилей из тех, которые бы нашли своих покупателей.

По некоторым оценкам, автопроизводители недосчитаются порядка 11 млн машин, заявил NEWS.ru исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Существует глобальный дефицит электронных микрокомпонентов, который образовался в прошлом году из-за высокого спроса на чипы производителей компьютеров, смартфонов и другой техники. Производство самих чипов быстро увеличить невозможно, — объясняет эксперт.

По словам аналитика ФГ «ФИНАМ» Алексея Коренева, из-за колоссального роста стоимости сырья, дефицита электронных и иных компонентов, задержек в поставках узлов, агрегатов и готовых автомобилей, «рынок покупателя» в этой сфере превратился в «рынок продавца».

Инфляция издержек, транспортный коллапс, застрявшие на полпути контейнеры с деталями — всё это осложняет работу и автозаводов, и дилерских центров. Но пока ни те, ни другие не спешат снижать маржинальность бизнеса. Все они пользуются резко увеличившимся дефицитом как новых, так и подержанных автомобилей, пояснил Коренев NEWS.ru.

Илья Питалев/РИА Новости

К примеру, в той же Великобритании возникла ситуация, когда годовалые автомобили стоят дороже новых — настолько там вырос спрос на «вторичке».

Машин у автодилеров не хватает, а интерес у покупателей сохраняется — отсюда и рост цен. Дистрибьюторы ежемесячно переписывают ценники. По данным «Автостата», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в августе составила 2,14 млн рублей. Это на 21% больше, чем в начале года. Ещё в июле стоимость колебалась в пределах 1,9 млн рублей. А в июле — около 1,8 млн рублей.

Против покупателя играют ожидания дальнейшего роста цен. Люди считают, что если они не купят машину сегодня, завтра им придётся заплатить за неё ещё больше. Такой вот замкнутый круг.

Покупатели готовы покупать всё дороже, машин всё меньше, а цена всё выше, — признаёт Сергей Удалов.

Золотые «допы»

«Рынок продавца» позволяет дилерам диктовать свои условия. Обычно дилерские центры зарабатывали на послепродажном обслуживании автомобилей (сама наценка при покупке авто была не слишком велика), говорит Коренев. Теперь акценты сместились. Почуяв, на чём можно неплохо заработать, дилеры начали «догружать» машины, которые остались в наличии, допопциями. Причём зачастую в «дополнительное оборудование» попадает то, что по определению должно идти в комплектации нового автомобиля — салонные коврики, брызговики и т.д. И если при покупке «бюджетного» автомобиля вам легко могут накинуть 100-150 тысяч рублей к заявленной цене, то в премиум-сегменте счёт идёт уже на миллионы, предупреждает аналитик «Финама».

Слова эксперта подтверждают и рядовые покупатели.

По телефону нас убеждали, что новый автомобиль обойдётся в 1,4 миллиона рублей и что машина есть в наличии. В салоне выясняется, что самый «бюджетный» вариант стоит 1,7 миллиона и выбора нет, — поделился с NEWS.ru клиент одного автосалона.

Вариантов у покупателей, действительно, не так много. Привлечь дилера к ответственности за навязывание услуг невозможно, поскольку фактически он не навязывает услуги, а предлагает единственный доступный автомобиль с заранее установленными опциями, объясняет Игорь Моржаретто. Не хотите такой? Ждите следующий автомобиль через полгода и, скорее всего, уже с другим ценником.

Сергей Булкин/NEWS.ru

То что мы наблюдаем сегодня — это чисто рыночная ситуация, соглашаются эксперты.

Условно, когда машин десять и покупателей тоже десять, автомобили продаются по рекомендованным производителями розничным ценам. Когда машин десять, а покупателей семь, автодилеры вынуждены конкурировать между собой и делают скидки.

А сейчас, когда машин пять, а покупателей десять, дилер назначает ту цену, по которой автомобиль купят нужные ему пять покупателей — те, которые готовы заплатить больше, — объясняет Удалов.

Покупать нельзя ждать

Эксперты прогнозируют дальнейший дефицит как минимум до середины следующего года. Ранее ожидалось, что ситуация с микрочипами нормализуется к концу текущего года, а нехватка полупроводников будет ощущаться после этого не дольше 12 месяцев. Сейчас стало понятно, что кризис может затянуться. Игорь Моржаретто признался NEWS.ru, что ему известны компании, которые принимают заказы на новые авто уже на 2023 год.

Что касается цен, то они будут расти до тех пор, пока покупатель согласен платить. Весь вопрос в том, по какой цене люди готовы приобретать «железного коня», считает Удалов. Грубо говоря, если новая Lada Granta будет стоить 2 млн рублей, продать её автодилерам будет, мягко говоря, сложно. Правда, производители хоть и поднимают ценник, но не так сильно, как может показаться на первый взгляд. В основном рост стоимости идет за счёт тех самых допопций, отмечает Игорь Моржаретто. Как только дилеры почувствуют, что реализовать машину с допами у них не получится, накрутка прекратиться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если вопрос покупки автомобиля для потенциального покупателя стоит крайне остро, то деваться некуда — придётся что-то покупать. К слову, на вторичном рынке выбор за последние месяцы заметно сузился, а цены существенно выросли. Ничего другого не остаётся, как терпеливо искать наименее жадного дилера, или долго и упорно торговаться, доказывая своё право на отказ от навязываемых опций, говорит Алексей Коренев.

Если же время не поджимает, можно потерпеть. Рано или поздно, столкнувшись со снижением объёмов продаж, даже самые алчные из продавцов начнут ставить на машины более адекватные ценники.