Два бренда листового чая Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

https://static.news.ru/photo/a0637ba4-89f7-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярные бренды листового чая Lipton и Brooke Bond в скором времени перестанут быть частью российского рынка. Такое решение приняло руководство концерна Unilever, который считается самым крупным производителем чая в мире.

Представители компании подчеркнули, что под названиями Lipton и Brooke Bond будет продаваться только чай в пакетиках. Листовым версиям придёт на замену бренд Sir Thomas Lipton. К нему на полках российских магазинов присоединится новая марка Saito.

Многие отечественные ретейлеры вообще не закупали листовой Lipton и Brooke Bond, а некоторые сети не так давно перестали продавать указанные виды чая, передаёт РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посоветовал россиянам пить отечественный чай. По его словам, он сам регулярно покупает российскую продукцию и доволен её качеством.