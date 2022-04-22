Зачем Британия разрешила оплачивать российский газ через Газпромбанк

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании разрешило с 21 апреля до 31 мая оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк и его «дочек» по контрактам, которые были заключены ранее, говорится в генеральной лицензии ведомства. Лицензия распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента ее выпуска, и касается в том числе газа для нужд Евросоюза. Аналитики, трейдеры и юристы пояснили NEWS.ru, что изменится из-за этого для России, Британии и ЕС.

Не хватает газа

24 марта Газпромбанк вместе еще с четырьмя банками попал под санкции Великобритании. Это привело к заморозке его активов и запрету на сделки и счета в нем британских лиц и компаний. Но президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, предписывающий перевести оплату газа для компаний из недружественных стран (поддержавших санкции против РФ, Британия в их числе) с долларов и евро в рубли. Это сделано в ответ на заморозку резервов ЦБ на сумму порядка $300 млрд, чтобы и значительные газовые платежи не были изъяты или заморожены по просьбе Украины. Ранее европейские покупатели газа платили за сырье на счета Газпрома в европейских банках.

Теперь, согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К». На валютный счет сперва переводятся евро, а затем Газпромбанк конвертирует их в рубли по действующему курсу через продажу валюты на МосБирже, переводя рубли «Газпрому». По такой схеме за газ уже согласились платить Армения и Венгрия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался раскрывать тех, кто уже платит за газ по новой схеме. Ранее он утверждал, что такие платежи должны начаться во второй половине апреля — начале мая. По данным МосБиржи, объем торгов евро 21 апреля в 2,5 раза превысил показатели 20 апреля и составил 50,2 млрд руб против 20,4 млрд руб.

Великобритания объявила о желании отказаться от российских нефти и газа в течение года еще 30 марта и тогда же заявила, что не будет платить за газ в рублях. Страна покупает в России порядка 4% своего потребления газа.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Гландин, руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper пояснил NEWS.ru, что возможность оплачивать российский газ через Газпромбанк введена Британией, так как страна с момента введения санкций против Газпромбанка не смогла диверсифицировать поставки газа, чтобы отказаться от российского сырья.

Британский бизнес не успел завершить все отношения с Газпромбанком и, скорее всего, не успеет сделать это и до конца мая. Полагаю, что лицензию продлят еще раз. Такие прецеденты уже были. Так, санкции США против группы «Газ» Олега Дерипаски так и не стали действовать, Минфин США четыре года продлевает генлицензии на сделки с ней для американских компаний — последнее из продлений действует до 27 апреля. Расплачиваться за газ можно не только с самим Газпромбанком, но и с его дочерними структурами. Помимо этого, британские власти продлили своему бизнесу возможность не закрывать счета в Газпромбанке до 1 августа.

Евросоюз и страны «Большой семерки» отказались проводить транзакции в рублях, мотивируя это тем, что не желают нарушать санкции или менять действующие контракты, которые преимущественно заключались в евро и долларах. Теперь же они рискуют столкнуться с прекращением поставок газа, так как Россия ясно дала понять, что в случае отсутствия платежей не будет поставлять газ бесплатно . Но формально у европейских компаний нет прямого запрета работать через Газпромбанк, так как он не находится под санкциями ЕС, объясняет заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, есть сложности с политическим давлением на компании из Брюсселя и, вероятно, извне. Выдача лицензии британцами позволит заплатить покупателям из британской юрисдикции и, возможно, даст время подготовиться к дальнейшим транзакциям по действующим контрактам.

Способ заработать

Глава подразделения СПГ ICIS в Азии Роман Казьмин отметил, что многие европейские трейдинговые компании ведут свои операции из Лондона.

В пример можно привести итальянскую ENI, даже такие трейдеры, как Vitol и Trafigura, хоть и зарегистрированы в Швейцарии, имеют присутствие в Британии. Все британские структуры смогут оплачивать российский газ через Газпромбанк до конца мая, поскольку процесс его замещения пока не завершен. Для различных стран Европы этот процесс займет от полугода до нескольких лет, в зависимости от степени зависимости от него. Что касается риска нарушения санкций ЕС из-за схемы оплаты за газ в евро с последующей конвертацией в рубли, через Британию платить по некоторым контрактам можно будет в долларах или фунтах, если контракты номинированы в этой валюте.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Казьмин признает, что некоторые страны уже согласились на оплату газа с конвертацией евро в рубли, но считает, что в этом случае используется «серая схема», предложенная российскими властями.

Роман Мацаев, владелец компании Lombi Consulting s.r.o., считает, что после разрешения финансовых властей Британии проводить платежи за газ через Газпромбанк у Shell и других газовых трейдеров появилась возможность не только оплачивать купленный для собственных нужд российский газ и СПГ, но возможность оплатить и продать газ в Евросоюз. Он отметил, что некоторые трейдеры начали переводить свои счета в Газпромбанк, не афишируя это. Ведь формально Еврокомиссия не наложила запрет на такие платежи, а только рекомендовала не платить за газ в рублях, так как это нарушило бы европейские санкции против России.

Shell и другие трейдеры с британской юрисдикцией имеют шанс заработать на нехватке газа в Европе, чьи подземные газовые хранилища сейчас находятся на минимальном уровне заполнения. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid прогнозирует , что экспорт газа из Британии в ЕС уже этим летом вырастет до 5,1 млрд кубометров, что значительно превысит показатели 2021 года, когда из-за холодного лета и ограниченных запасов газа в Великобритании экспорт составил лишь 0,7 млрд кубометров газа. Англия рассчитывает нарастить поставки газа по магистральным газопроводам BBL (в Нидерланды, мощность — 16 млрд кубометров газа) и Interconnector (идет в Бельгию, мощность до 25 млрд куб м). Часть этого газа будет регазифицирована из СПГ.

IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Мацаев напоминает, что остается нерешенным вопрос, в каком случае считать газ оплаченным: когда на счет в Газпромбанке поступили евро или только тогда, когда они конвертированы в рубли и переданы «Газпрому».