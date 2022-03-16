Автопром из Китая возьмет российский рынок без боя

Большинство зарубежных автопроизводителей спешно покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Судя по событиям последних недель, теперь россиянам придется выбирать из готовящихся к реинкарнации «Жигулей» и продукции китайских брендов. На какие автомобили стоит обратить внимание уже сегодня и какие подводные камни ждут тех, кто решится пересесть на автопром Поднебесной? Подробности в материале NEWS.ru

Подсчет потерь

Одна за другой объявили о своем уходе из России BMW и Jaguar Land Rover, закрылись производства Toyota и Nissan, ушли Mercedes-Benz, Honda, Mazda, Ford, Hyundai. Среди последних, кто сообщил об остановке бизнеса — концерн Stellantis, который приостановил импорт и экспорт автомобилей. Пока еще работают его линии на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, но надолго ли? Принадлежащий Ростеху и французам из Renault «АвтоВАЗ» висит на волоске — с момента начала конфликта на Украине концерн уже потерял почти 30% рыночной стоимости и продолжает нести убытки. Надежда на отечественных автопроизводителей достаточно эфемерна — антикризисный штаб Ассоциации директоров по закупкам оценивает запас прочности предприятий в 3-6 месяцев.

Как заявил исполнительный директор автомобильного аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, производство автомобилей в России может полностью прекратиться до окончания спецоперации. По его мнению, ни один из российских автозаводов не избежит хотя бы временной остановки по причине санкций, проблем с поставками, дефицитом деталей — что-то из этого обязательно станет критическим. «Первая ласточка» на этом направлении уже прилетела — несколько дней назад о приостановке производства объявил немецкий Continental, который поставлял шины и шланги для Renault и «АвтоВАЗа».

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Собственно, кризис с поставками компонентов уже ощутили на себе автомобилисты. Все чаще в сети можно наткнуться на вопль отчаяния после обращения в сервис: «Зачем я купил этот Мерседес/Вольво/Тойоту/Рейнджровер?!?!»

Как рассказал NEWS.ru владелец одного из крупных автосервисов в Москве, уже сейчас цена на ремонт растет с космической скоростью из-за дефицита деталей и их подорожания. Так, комплект трубок кондиционера на Volvo XC60 стоивший 35 640 рублей, за день подорожал до 41540 рублей, а еще через день — до 56 628 рублей. Можно только догадываться до какой степени вырастут в цене запчасти через несколько недель.

На этом фоне все чаще звучат прогнозы, что после того, как Россию покинут европейские, японские и американские бренды, наш рынок отойдет Китаю.

Прогнозы и советы

Структура российского рынка автомобилей сильно изменится, уверен партнер агентства «Автостат», эксперт Игорь Моржаретто. Наш рынок достаточно емкий — в лучшие времена прогнозы продаж крутились вокруг 2-3 миллионов машин в год. По словам эксперта, для поддержки парка уровень продаж должен достигать как минимум миллиона автомобилей ежегодно. Однако, ценник на европейские и японские авто уже выглядит так, словно его списали с номера телефона, а признаков роста доходов населения не предвидится.



Люди будут все чаще покупать китайские машины. В любом случае, китайцы наращивают присутствие на нашем рынке и очень быстро — если два года назад на их долю приходилось три процента, то сейчас уже больше семи. По итогам января продажи китайских авто показали чуть ли не десять процентов. Они будут, безусловно, наращивать объёмы в любом случае, но делать предсказания сейчас достаточно сложно. Никто не знает, что будет сегодня к вечеру и как изменится ситуация политическая, — отмечает Игорь Моржаретто.

Astana Motors/XinHua/Global Look Press

Однако, по его мнению, китайский сегмент будет расти и достаточно быстрыми темпами. В том числе, из-за ухода из России привычных брендов.

Кто придет на замену?

По словам Игоря Моржаретто, не стоит ждать, что в Россию хлынет все разнообразие китайских брендов, число которых перевалило за три сотни. Наиболее вероятно, что российский пирог будут резать те, кто уже застолбил определенные позиции, знает российского клиента и его запросы. Как считает эксперт, среди марок, которые, вероятнее всего, будут делить наш рынок, стоит назвать Great Wall/Haval, Geely и Chery.

Для тех, кто мечтал о покупке нового купе-кросcовера от BMW и Mercedes-Benz, альтернативой станет линейка Haval, в которой представлены кроссоверы F7 и F7x. Кроссоверы Haval F7 и его версия в кузове купе-кроссовер F7x, которая отличается только формой кузова с заниженной на 35 мм крышей, представляют собой компактные SUV на базе люксового кроссовера ММ6 другого бренда «Грейт Валл» — WEY.

У автомобиля богатый арсенал систем активной и пассивной безопасности, включающий в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о фронтальном столкновении, систему экстренного торможения, систему предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом. Переднеприводный Haval F7 предлагается с двумя вариантами двигателя — 1,5-литровым бензиновым двигателем GW4B15 с непосредственным впрыском, развивающим 150 л.с. и 280 Нм; и 2,0-литровым GW4C20NT мощностью в 190 л.с., развивающим 350 Нм крутящего момента.

Для обеих версий мотора предлагается 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением мокрого типа. На ряде рынков автомобиль с 1,5-литровым двигателем доступен с механической коробкой передач и можно предположить, что такая модель появится и у нас. Цена на Haval F7 начиналась с 1.729 млн руб.

Astana Motors/XinHua/Global Look Press

Те, кто мечтал о новом «Прадике», могут посмотреть на Haval H9. Нет, конечно, это не «Тойота», но в той же Австралии автомобиль уже соревнуется на рынке с SsangYong Rexton и Mitsubishi Pajero.

Ценник на этот рамный внедорожник стартовал до недавнего времени с 2.989 млн руб. Автомобиль доступен с бензиновым двухлитровым двигателем разной степени форсировки, развивающим 218 л.с. или 245 л.с. В наиболее востребованной — 218-сильной версии, мотор выдает 380 Нм в диапазоне с 1800 до 3600 об/мин. Также есть версия с дизельным двухлитровым двигателем мощностью в 190 л.с., который выдает 420 Нм момента в диапазоне 1400 — 2400 оборотов.

Н9 как и большинство китайских авто отличает богатый «фарш», включающий в себя помимо различных электронных ассистентов, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и панорамную крышу. Однако, тем, кто искал в нем посильную замену «Прадо», гораздо важнее будут наличие пониженной передачи и блокировки заднего дифференциала.

Haval Jolion

Этот компактный SUV предлагался на нашем рынке в диапазоне цен от 1. 189 до 1. 689 млн руб. Кроссовер оснащен тем же полуторалитровым бензиновым турбомотором, что и на модели F7/F7x, развивающим мощность от 143 до 150 л.с. в зависимости от версии. Двигатель агрегатируется в зависимости от комплектации — роботизированной коробкой или механикой. Важный плюс этой модели — полный привод с муфтой Haldex пятого поколения.

Jolion позиционировался как конкурент Hyundai Creta, Skoda Karoq, Renault Kaptur. Однако, в новых реалиях его наиболее вероятный конкурент — Geely Coolray. Автомобиль оснащен богатым набором ассистентов безопасности, включающим адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, систему предотвращения столкновений, отслеживания помех при открывании дверей и при движении задним ходом.

В момент сдачи этого материала стало известно, что Haval, судя по всему, остающийся единственным иностранным брендом, кто не остановит производство, повышает цены в полтора раза. Окончательная установка рекомендованной розничной цены ожидается после того, как стабилизируется курс рубля. Пока общий рост прогнозируется как раз в 50% (эксперты ожидают общую инфляцию около 30%).

Geely

Если вы мечтали о Volvo, но теперь задумываетесь о том надо ли вам это, то Geely Coolray вполне может быть альтернативой. Общая материнская компания гарантирует вам если не полное, то значительное сходство.

Wenjun Chen/dpa/Global Look Press

За топовую версию модели раньше просили от 1,5 млн рублей. И просили довольно обоснованно. Автомобиль делит с шведским собратом от Volvo трехцилиндровый полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью в 150 л. с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Силовой агрегат обеспечивает разгон до сотни за 8 секунд, что весьма неплохо даже для многих европейских марок.

Перечень опций традиционно большой и включает бесключевой доступ и дистанционный запуск, обогрев форсунок омывателя и лобового стекла, контроль мертвых зон, круиз-контроль, панорамную крышу с люком, систему автоматической парковки и другие опции.

Tugela

Если вы мечтали о BMW X6, то стоит обратить внимание на купе-кроссовер Tugela. Полноприводная модель построена на архитектуре СМА. За ее внешность и характер её отвечали выходцы из Volvo — Питер Хорбери и Гай Бергойн. Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым двигателем JLH-4G20TD с турбонаддувом. Эта копия вольвовского мотора Т5 мощностью 238 л.с., выдающая 350 Нм в диапазоне 1500-4800 оборотов в минуту, агрегатирована с 8-ступенчаным автоматом Aisin. Динамика у кроссовера поистине выдающаяся — разгон до сотни занимает всего 6,9 секунды.

По многочисленным отзывам, это один из самых интересных представителей китайского автопрома на рынке, вполне способный конкурировать с европейскими марками. В России машина доступна в комплектациях Luxury и Flagship. Tugella в версии Luxury получила мотор мощностью до 200 л. с. и отличается чуть более скромным оснащением. Докризисный ценник на Tugella начинался с 2,3–2,35 млн руб.

CHERY

Один из ветеранов на российском рынке, компания CHERY, предлагает в России линейку кроссоверов, построенную на платформе T1X. она включает в себя TIGGO 4, TIGGO 7, TIGGO 7 PRO, TIGGO 8 и семиместный кроссовер CHERY TIGGO 8 PRO. Последний представляет наибольший интерес, исходя из параметра «много автомобиля за разумные деньги». Автомобиль доступен с двумя вариантами бензиновых двигателей: турбированным 1.6TGDI, агрегатированным с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT7 и турбированным двигателем объемом 2.0 литра, работающим в паре с вариатором СVT9. Разгон от 0 до 100 км/ч у TIGGO 8 PRO c этим двигателем занимает 8.9 секунд. Автомобиль предлагается по цене от 1.99 млн руб за минимальную комплектацию Prestige. Цена топовой версии Ultimate — от 2.45 млн руб.

Xu Zijian/Xinhua/Global Look Press

А кто еще?

Одним из интересных поворотов развития российского авторынка может стать официальное появление на нем целого ряда новых брендов, включая электромобили. В числе наиболее вероятных дебютантов Игорь Моржаретто назвал Lynk&Co, принадлежащий Geely и использующий всё те же платформы Volvo.

В модельном ряду бренда, который позиционирует себя как производитель машин для молодой и продвинутой аудитории, восемь моделей, включая седаны и кроссоверы с порядковыми номерами от 01 до 09. Первенец бренда- Lynk&Co 01, делит с Volvo XC40 целый ряд узлов и агрегатов, таких как электрическая архитектура, технологии безопасности и двигатели.

Среди интересных особенностей — две значительные инновации. Первая — это модель покупки на основе подписки, а вторая — функция каршеринга. Используя приложение для смартфона и встроенную кнопку «Поделиться», официальный владелец может разрешить другим, у кого установлено такое приложение, управлять автомобилем в течение установленного периода времени. Топовая модель бренда — Lynk&Co 09. Это среднеразмерный пятидверный люксовый кроссовер предлагаемый в шести и семиместной комплектации. Модель была разработана совместно с Volvo Cars и разделяет платформу Volvo SPA второго поколения с моделью Volvo XC90.

Среди интересных «фишек» — шесть ЖК-экранов, в том числе 12-дюймовый (300 мм) и 6-дюймовый (150 мм) экран панели управления, 12,8-дюймовый (330 мм) информационно-развлекательный экран и 12,3-дюймовый (310 мм) экран-панель.

Автомобиль предлагается с несколькими вариантами силовой установки. Мягкий гибрид с 2,0-литровым турбодвигателем, соединенным с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и рекуперацией с батареей 48 В. Гибрид с электродвигателем для помощи бензиновому двигателю, с батареей, которая может быть заряжена только регенерацией при поломке и двигателем внутреннего сгорания. Подключаемый гибрид PHEV с двигателем и батареей, которые можно зарядить, подключив его к зарядному порту.

Силовые агрегаты развивают от 252 до 431 л.с. (188 до 321 кВт) на основе конфигурации с еще 177 л.с., поступающими от задних электродвигателей. Полный привод автомобиля разработан партнером Lynk & Co — компанией BorgWarner. Все версии модели оснащены восьмиступенчатой АКПП Aisin.

Подводные камни «китаевладения»

Одной из проблем, с которой столкнутся владельцы китайских машин — сервис. По словам собеседников NEWS.ru в крупном автосервисе столицы, опыт работы с постгарантийными китайскими авто достаточно противоречивый. С одной стороны, эти машины удивляют богатством комплектации, но с другой — всё еще не могут похвастать надежностью.

Zhou Mu/XinHua/Global Look Press

С точки зрения владельца, китайский автопром — это неплохо, это приятно по комплектации и комфорту, но они не могут делать надежные машины, поэтому пытаются компенсировать удобством и технологиями, отмечает наш собеседник. Как отмечают специалисты, у китайских автомобилей до сих пор выявляются серьезные проблемы с коррозионной стойкостью кузовов, проблемы с проводкой.



Haval гниёт, как не знаю что. За полгода на Haval Н9 — новом аналоге Land Cruiser Prado весь кузов в «рыжиках». И на Jolion тоже. Chery норм, к ним нет претензий пока что, — рассказывает владелец одной из СТО.

При этом, как отметил собеседник, помимо надежности, владельцы авто из КНР сталкиваются с проблемой доступности запчастей. Их порой невозможно подобрать с привычной простотой и точностью, да и сроки доставки велики. Особенно это касается кузовных деталей.

Отчасти проблема коренится в очень быстрой смене поколений у китайских брендов и огромном модельном ряде на домашнем рынке — производители комплектующих, судя по всему, просто не поспевают. Однако, Игорь Моржаретто считает, что эти проблемы будут решены по мере освоения китайскими брендами российского рынка. Тем более, что у перечисленных брендов уже есть опыт, развитая дилерская и сервисная сеть. Кроме того, в случае с Geely положительную роль сыграет родство с Volvo. По его словам, «китайцы очень быстро учатся и сейчас таких проблем, как было десять лет назад уже нет. В принципе, всё хорошо и с логистикой».