«Антинародный портфель»: как правильно реагировать на обвал фондового рынка

Мощная волна распродаж прокатилась по российскому рынку акций. Эксперты сравнивают её со штормом, который случился весной 2020 года. Но если тогда паника была связана с распространением коронавируса, то сегодня рынок держит в страхе геополитика. События последних дней и даже недель нужно расценивать как отличный урок. Прежде всего для тех, кто пришёл на рынок недавно, среагировав на обещания максимального дохода с минимальными рисками. Акции любимых частными инвесторами компаний — «Сбера» и «Газпрома» — за день обесценились на 8–10%. Как теперь действовать держателям этих бумаг и скоро ли придёт время для новых покупок — в материале NEWS.ru.

Медвежий тренд

Во вторник, 18 января, российский фондовый рынок пережил самый масштабный обвал с марта 2020 года. По итогам основной сессии индекс Московской Биржи (ММВБ) закрылся на уровне 3328,94 пункта (-6,5%), а индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию бумаг, составил 1367,45 пункта (-7,29%). В моменте ММВБ снижался до 3300 пунктов, а РТС — до 1355.

Падение индекса МосБиржи с уровня исторических максимумов накануне превысило 20%, а в среду утром достигало 25%. Это важный рубеж для многих трейдеров, так как считается, что он отделяет рынок от перехода в «медвежью» фазу, замечает эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин. В целом рынок поступательно снижался в течение нескольких сессий. Но именно во вторник снижение обернулось падением, а обороты оказались рекордными за всю историю МосБиржи — 353,8 млрд рублей по акциям индекса. Мало того, за счёт прошедшего снижения ММВБ полностью утратил весь рост прошлого года.

Главной причиной распродаж на российском рынке аналитики по-прежнему называют риски из-за отсутствия компромисса с западными странами по вопросам безопасности. Падение индексов к рубежам годичной давности является ещё одним свидетельством слабости финансовых отношений и институтов в России, зависимости от неожиданных политических факторов, комментирует главный аналитик TeleTrad Марк Гойхман. Он напоминает, что нефтяные котировки как раз в эти дни достигли семилетних максимумов. Высокой остаётся стоимость иных экспортных продуктов, производимых лидерами фондового рынка России — это газ, металлы, уголь, нефтехимия, сельхозсырьё и пр. Банковская сфера во главе с госбанками показывает рекордные прибыли на фоне инфляции и повышения ставок.

Но всё затмевается огромными геополитическими рисками в связи с возможностью военного противостояния России и Украины, введений жёстких антироссийских санкций, — отмечает Гойхман.

По мнению аналитика УК «Альфа-Капитал» Дениса Бадьянова, текущий рыночный обвал — это классическая эмоциональная реакция, когда геополитика — основной негативный триггер — напомнила о себе. Дальше инвесторы всё сделали своими руками. Паника больше похожа на бутылочное горлышко: те, кто продавали и выходили из позиций, опасаясь растущих рисков, спровоцировали к продажам остальных, но поскольку возможности ценообразования довольно ограничены, новые заявки на продажу вынуждали цену опускаться всё ниже и ниже, поясняет эксперт. Чем больше было заявок на продажу, тем больше оказывалось давление. Так сформировался поток лавинообразных продаж. Вывод здесь можно сделать только один: поддаваться эмоциям — плохая привычка для инвестора.

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Кандидат экономических наук, завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов выделяет ещё одну причину глубокой коррекции отечественного фондового рынка — рост процентных ставок. Поскольку он повышает доходность облигаций и депозитов, то это вызывает отток капиталов с рынка акций и снижение их котировок, объясняет экономист. Увеличение процентных ставок в ближайшее время ожидается во многих странах мира, но российский ЦБ в этом плане — впереди планеты всей.

Россия является одной из немногих стран мира, где реальная процентная ставка Центробанка (номинальная, за вычетом инфляции) является положительной. Очевидно, что в этих условиях отток капиталов с рынка акций происходит наиболее интенсивно, — говорит Воронов.

Спасайся кто может

На этом фоне основными аутсайдерами стали бумаги из так называемого народного портфеля, те акции, которые держат российские инвесторы (трейдеры). Так, бумаги «Сбера» держат 1,17 млн человек, «Газпрома» — 979 тысяч. Следом идёт ВТБ, акции которого в руках у 590 тысяч инвесторов. В топ-15 также входят «Аэрофлот», АЛРОСА, «Северсталь, «Татнефть», МТС, ММК, НЛМК, «Полиметалл», «Яндекс», МосБиржа, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным «неудачником» оказался — «Сбер», акции которого в ходе торгов во вторник теряли более 10%, а с начала года — более 27%. Капитализация банка сократилась на 541 млрд рублей за день и 1,134 трлн — с начала года. В течение дня стоимость бумаг опускалась до 228 рублей. И далеко не факт, что это предел падения. Акции «Газпрома» обвалились на 8,5%, а его рыночная стоимость сократилась на 675 млрд рублей за день торгов. С начала года газовая монополия «подешевела» на 12,5%, или 903 млрд рублей.

Такого падения трейдеры могли ожидать от стартапов, но никак не от «мастодонтов» рынка, замечает управляющий̆ партнёр инвестиционной̆ компании GLS INVEST Эдуард Бугров. Опережающим распродажам подверглись «голубые фишки» — упали акции «Сбера», «Аэрофлота», «Фосагро» и других сильнейших компаний, указывает он. Под удар попали сотни тысяч начинающих инвесторов, которые пришли на рынок в прошлом году, вложив в российские акции 1,3 трлн рублей. И если раньше они покупали в надежде получить хороший доход, то теперь продают в надежде спасти свои деньги.

Понять их разочарование можно. С 2020 года россиян через агрессивную рекламу, в том числе по ТВ, убеждали в привлекательности частных инвестиций в рынке ценных бумаг. Благодаря многочисленным мобильным брокерским приложениям любой желающий получил возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет онлайн — легко и просто.

Новички, не всегда умеющие правильно просчитать риски, отправились на фондовый рынок за «деньгами из воздуха». Только за прошлый год на Московскую Биржу пришли миллионы человек, и прямо сейчас они теряют свои деньги, — говорит Бугров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

События последних дней можно и нужно расценивать как урок для всех, кто уже пытается и только собирается заработать на фондовом рынке. По словам Бугрова, с точки зрения инвестиций российский рынок ценных бумаг был и остаётся зоной высокого риска.

Стоит ли покупать

Пока ни один специалист не возьмётся сказать, когда рынок российских акций нащупает то самое «дно» и вернётся к росту. Более того, невозможно с уверенностью предположить, начнётся ли этот рост в обозримой перспективе, замечает Бугров. Слишком многое зависит от геополитической ситуации, в частности, от Женевских переговоров 21 января. Пока в этом вопросе политики гораздо больше, чем экономики.

Как быть частному инвестору? Стоит ли сейчас заходить на биржу «на низах», чтобы заработать в перспективе? По мнению Бугрова, для этого не слишком удачное время.

Во-первых, «дно» не пройдено, об этом говорят многие аналитики. Сколько ещё процентов потеряют российские акции, сказать невозможно. Но даже если падение остановится, то не факт, что в период восстановления ценные бумаги смогут отыграть потерянные позиции, — рассуждает эксперт.

Если и рисковать капиталом, пытаясь дешевле купить акции крупных компаний, то этого точно не стоит делать на последние деньги. В период турбулентности лучше присмотреться к более консервативным вариантам, считает эксперт, советуя обратить внимание на инвестиции в залоговую недвижимость и короткие ОФЗ (благодаря высокой ликвидности их можно быстро продать и освободить деньги). Эти варианты будут предпочтительнее хранения капитала в кеше, заключает он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация на фондовых рынках сегодня очень нервная и поэтому любое инвестиционное решение будет эмоциональным, отмечает Воронов.

Если у вас уже куплены акции, то дождитесь восстановления котировок. Убыток зафиксировать вы всегда успеете. Если же вы выбираете момент для покупки акций по привлекательным ценам, то также не советую торопиться. Как говорят инвесторы, «не ловите падающие ножи, чтобы не получить второе дно в подарок», — продолжает экономист.

По его словам, скорее, стоит дождаться нормализации геополитической ситуации, а также завершения ближайшего заседания ФРС (25–26 января 2022 года), после чего можно принимать решение о покупке бумаг.

По мнению Гойхмана, фундаментальные экономические и технические факторы, без учёта политики, говорят, скорее, об очень привлекательных уровнях для покупок. При наличии свободных средств имеет смысл осторожно и небольшими объёмами приобретать крепкие дивидендные бумаги, полагает он. Особенно, если рассчитывать на длительный горизонт инвестирования. Это, к слову, ещё один важный урок для массового частного инвестора: на фондовом рынке нужно рассчитывать на долгосрочные вложения, на несколько лет. В такой перспективе акции растут, даже если случаются достаточно сильные локальные «просадки», резюмирует Гойхман.

Добавим, что в среду российский фондовый рынок нашёл в себе силы для отскока после панических продаж вторника. На момент сдачи материала в среду (15:49) индекс МосБиржы прибавлял 4,17%, индекс РТС — 4,96%. В числе лидеров роста оказались акции вчерашних аутсайдеров — «Сбера» (+5,36) и «Газпрома» (5,93%).