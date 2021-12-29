Живущая в США россиянка развеяла миф о жадности американцев

Живущая в США россиянка Александра Белякова в комментарии NEWS.ru развеяла миф о культе бесконечного потребления в Штатах. По мнению блогера, в РФ «существует глубокое непонимание того, как американцы так просто тратят деньги, из-за чего их часто можно посчитать жадными или мелочными». Белякова переехала в США в 2020-м из Рыбинска (Ярославская область).

На самом деле, всё объяснить можно проще. Для американцев деньги — благо, за которое они работают, к деньгам относятся бережливо, не смотрят на сиюминутную выгоду, а в приоритете — долгосрочные последствия от какой-либо покупки. Американцам с рождения прививают уважение к труду, и что он должен оплачиваться, учат с детства финансовой грамотности и инвестированию, правильно распоряжаться заработком, — добавила эксперт по денежному мышлению Белякова.

Собеседница подчеркнула, что в США не ждут, что кто-то о тебе позаботится, кроме семьи, и «каждый самостоятельно думает о своей жизни — вкладываться или нет в медицинскую страховку, откладывать ли часть зарплаты на старость или нет».

Американцы живут в условиях, где много соблазнов. В России такого нет. Здесь не отличишь миллионера от не миллионера. Они, как правило, живут в тех же домах как и остальные, ездят в тех же Toyota Camry, и одеваются скромно. Отличительная черта миллионеров это не их высокие доходы — они у всех разные, а то, что их расходы намного ниже доходов. В России есть привычка — заработал много, нужно скорее всё потратить, чтобы не отобрали, — отметила Белякова.

Блогер добавила, что именно благодаря такому отношению к деньгам американцы, «спустя какое-то время, могут позволить себе больше, чем среднестатистический житель России».

Почти все американцы вкладывают деньги в ценные бумаги как внутри США, так и на зарубежных рынках, поэтому их благосостояние зависит не только от состояния экономики США. Они не ждут помощи от государства, а налаживают свою жизнь самостоятельно. В отличие от американцев, россияне почему-то чаще инвестируют в банковские счета или недвижимость, хотя нет никаких ограничений. Но уже сейчас в РФ появляются тенденции в инвестировании, поэтому в этом вопросе мы начинаем догонять США, — рассказала Белякова.

Ранее Белякова рассказала NEWS.ru, что перед покупкой новой пары обуви, предмета одежды, аксессуаров или косметики необходимо понять, не приобретаете ли вы лишнее, в ином случае привезённые из магазина вещи «тяжёлым грузом» останутся лежать в шкафах в ожидании своего часа.