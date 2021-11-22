Женщины рассказали об идеальной продолжительности секса

Женщины рассказали об идеальной продолжительности сексаОпрос: женщины и мужчины почти одинаково представляют идеальную продолжительность секса
Новое исследование показало, что мужчины и женщины оценивают продолжительность идеального полового акта в 25 минут. Разницы между представителями двух полов составила 8 секунд. Об этом сообщает портал otvprim.ru.
В исследовании
Ранее британский врач Равина Бханот в свём аккаунте TikTok рассказала о неожиданных положительных эффектах занятий сексом. По словам специалиста, помимо того, что активная интимная жизнь улучшает психологическое здоровье человека и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, занятия сексом также укрепляют иммунитет, что особенно полезно в наступивший осенне-зимний период.
При этом немецкие врачи говорят, что через 45 минут после оргазма в организме человека повышается количество клеток-киллеров. Также отмечается, что секс улучшает сон, поскольку снимает стресс, а также он повышает либидо за счёт дофаминовой «системы вознаграждения».