Женщины рассказали об идеальной продолжительности секса

Новое исследование показало, что мужчины и женщины оценивают продолжительность идеального полового акта в 25 минут. Разницы между представителями двух полов составила 8 секунд. Об этом сообщает портал otvprim.ru.

В исследовании приняли участие более четырёх тысяч человек. Специалисты задали участникам всего два вопроса: идеальная продолжительность полового акта и реальная продолжительность соития. Несмотря на то, что мужчины и женщины хотят заниматься сексом более 25 минут, врачи отмечают, что реальная продолжительность не превышает пяти минут.

Ранее британский врач Равина Бханот в свём аккаунте TikTok рассказала о неожиданных положительных эффектах занятий сексом. По словам специалиста, помимо того, что активная интимная жизнь улучшает психологическое здоровье человека и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, занятия сексом также укрепляют иммунитет, что особенно полезно в наступивший осенне-зимний период.

При этом немецкие врачи говорят, что через 45 минут после оргазма в организме человека повышается количество клеток-киллеров. Также отмечается, что секс улучшает сон, поскольку снимает стресс, а также он повышает либидо за счёт дофаминовой «системы вознаграждения».