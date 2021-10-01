Владелец «Тануки» признался, что ел собак и не отказался бы от человечины

Владелец «Тануки» Александр Орлов рассказал ведущему телеканала RT Антону Красовскому, что ел собачатину и не прочь попробовать блюдо из кота и кусочек человечины. По словам Орлова, собачье мясо ему готовили в Южной Корее. Видео опубликовал RT.

Бизнесмен настаивает, что собачатина очень полезна — у этих животных очень высокий иммунитет. В доказательство своих слов он привёл пример поговорку «Заживает как на собаке». Орлов отметил, что именно по этой причине в Корее это мясо в основном едят осенью, когда иммунитет человека снижается.

Ну я где-то раза три-четыре ел собак, наверное. Собачатина острая и полезная, — поделился он.

На провокационные вопросы телеведущего, попробовал бы он мясо кошки или человечину, предприниматель спокойно ответил: «Да, съел бы маленький кусочек ради интереса».

Ранее ресторанная сеть «Тануки» попала в скандал из-за рекламы с темнокожим мужчиной. Представители «Мужского государства», возмутившись роликом, делали заказы и не оплачивали их, устраивали DDoS-атаки на сайт ресторана, писали в соцсетях владельцу Александру Орлову.