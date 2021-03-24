Уфолог объяснил, как обезопасить себя от похищения инопланетянами

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Вопрос похищений пришельцами людей остается спорным, и чаще всего это имеет отношение к людским фантазиям, но есть и случаи, которые имели место. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказал директор центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Исходя из моего опыта, могу сказать, что если мы рассмотрим те случаи, которые были, то, как правило, если человек сразу же высказывал в любой форме своё нежелание быть взятым на борт, то его не брали. Принцип этот, по моим личным наблюдениям, работает как и некий «закон свободной воли» и является у пришельцев ключевым, — рассказывает уфолог.

При этом эксперт отметил, что инопланетяне не переступают через этот принцип ни при каких обстоятельствах, кроме одного.

Так называемое «похищение» может быть осуществлено, если оно не связано с попыткой спасти или вытащить человека из какой-то критической ситуации, которую он не знает или не понимает. В этом случае это можно даже назвать помощью, — заключил Уваров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Пентагон собирается устроить сенсационное заявление и предоставить данные о встречах военных с НЛО.