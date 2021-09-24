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Россиянка смогла удивить мужа-иностранца простой уборкой в доме

17:05, 26 сентября 2021
Россиянка смогла удивить мужа-иностранца простой уборкой в доме Фото: pixabay.com
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Переехавшая два года назад в Англию россиянка Карина Дэвис назвала главные недостатки британцев. Одной из отрицательных черт жителей Англии она назвала их склонность к захламлению собственного дома. Женщина призналась в беседе с NEWS.ru, что смогла удивить мужа-иностранца простой уборкой.

Британцы (и все европейцы, живущие в столице Великобритании) более расслаблены, никуда не бегут. Общая атмосфера более расслабленная. Здесь опаздывающие на встречу бизнесмены могут легко остановиться и посмотреть на красоту знаменитых зданий, сделать глубокий вдох, купить чашку кофе и пойти дальше. Но как раз из-за этого расслабленного состояния и отсутствия понимания обязательств перед клиентами раздражает долгий сервис. В России с этим гораздо лучше, — отметила Карина.

Карина Дэвис и Эндрю ДэвисКарина Дэвис и Эндрю Дэвисkari_in_london/instagram.com

Женщина добавила, что общая неспешность и расслабленность жителей Англии проявляется и в быту.

Британский дом может быть немного... художественно захламлённым. Даже к приходу гостей никто не будет пытаться сделать из дома экспозицию магазина мебели. Я так не могу. Если знала, что придут гости (до ковида), вычищала каждый угол. Муж (шотландец, офицер полиции Лондонского Сити Эндрю Дэвис. — NEWS.ru) удивлялся, — призналась Карина Дэвис.

Ранее сообщалось, как англичанин, сдавший квартиру незнакомцу, неожиданно наведался к арендатору и пришёл в ужас от увиденного. Хозяин жилья обнаружил свалку из восьми тысяч пустых банок пива и прочего мусора.

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