Россиянка смогла удивить мужа-иностранца простой уборкой в доме

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Туристам с московскими номерами нужно быть аккуратнее, когда они передвигаются по глубинке России. Это касается не всех регионов, но в целом москвичам не рады почти везде. Как рассказал опытный путешественник в блоге на «Яндекс. Дзен», на юге, например, номера 777 и прочие, как красная тряпка для быка.

Сразу все видят, приехали москвичи. Деньги у москвичей есть, значит можно заработать. Так очень часто делают инспекторы ГАИ в Краснодарском крае с московскими туристами, — написал автор блога. Исключение составляют...