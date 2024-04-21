Россиянам раскрыли психологический секрет счастья Психолог Обухова: на счастье влияет умение отказывать и удовлетворенность жизнью

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Счастье является выбором и человек в любом конкретном моменте определяет, насколько он счастлив, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук Ирина Обухова. Кроме того, она отметила, что на самоощущение влияет общая удовлетворенность жизнью и умение отказывать.

Мне нравится цитата Сартра, что счастье — это умение сказать нет. Умение сказать нет тому, чего ты не хочешь, тому, что тебе не нравится, тому, к чему ты не готов. Определений счастья миллион. Я думаю, что главное определение — это удовлетворённость жизнью, — сказала психолог.

Обухова добавила, что важно провести инвентаризацию своей жизни, чтобы выявить дефицит и двигаться в сторону его закрытия. Однако она посоветовала ни за что не цепляться, а удерживать баланс.

Ранее практикующий психолог и писатель Михаил Хорс заявил, что, если грусть продолжается больше месяца, то это уже признак клинической депрессии. По его словам, если от плохого настроения не спасают прогулки по парку или занятия спортом, это тоже может означать депрессию.

Медик отметил, что весной случаются периоды обострения и их нужно себе позволять, несмотря на бытующее мнение, что в это время года должно быть исключительно хорошее настроение. Человек может расстраиваться, что у него плохое настроение, поэтому начинает себе запрещать его, а такие запреты приводят к депрессии.