Россиянам дали советы, как избавиться от синдрома отличника Психолог Яушева: страдающим от синдрома отличника нужно прислушиваться к себе

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Людям, страдающим от синдрома отличника, необходимо прислушиваться к себе, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, это распространенное явление, тесно связанное с перфекционизмом и страхом ошибок. Специалист отметила, что корни проблемы чаще всего уходят в детство, когда любовь и внимание родителей зависели от достижений ребенка.

Синдром отличника — это синоним слова «перфекционизм». Он означает стремление быть идеальным, получать одобрение через достижения, страх ошибок, страх разочаровать окружающих. Корни его чаще всего растут из детства. Например, это следствие ощущения, что любовь нужно заслужить. Что с этим делать во взрослом возрасте? Развивать самосострадание. Вместо привычки ругать себя — учиться поддерживать себя. Обращать внимание на свои желания, а не только на ожидания других, — пояснила Яушева.

Психолог подчеркнула, что «отличникам» во взрослом возрасте важно разрешить себе быть живыми. Она рекомендовала не забывать, что никто в этом мире не идеален: есть только те, кто лучше скрывает собственные ошибки.

Разрешить себе быть живым, неидеальным. Это постепенный процесс, вначале бывает сложно, особенно если долго жила установка «если не лучший — значит, провал». Идеальными бывают только статуи. В реальном мире идеальных людей нет. Есть только те, кто чуть лучше скрывает ошибки, — резюмировала Яушева.

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