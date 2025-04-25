В Роскачестве рассказали, как выбрать эффективный репеллент от комаров Роскачество посоветовало выбирать репелленты от комаров по дате

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В преддверии майских праздников Роскачество рассказало, что при выборе репеллентов от комаров нужно обратить внимание на дату изготовления и категорию защиты. Также эксперты предостерегли от покупки парфюмерной продукции под видом репеллента, пишет LIFE.ru.

Если на упаковке указано, что средство эффективно на одежде до 30 суток, то, скорее всего, через 20–25 дней будет действовать только против некоторых насекомых. При этом от комаров хорошо уже не защитит, — объяснили специалисты.

Роскачество порекомендовало убедиться, что средство прошло проверку на соответствие нормативным правилам. Репелленты бывают в виде спреев, мазей, свечей, фумигаторов и устройств, отметили эксперты.

Ранее дачникам посоветовали покупать семена в специализированных магазинах или у частных заводчиков. Эксперты Роскачества отметили, что в узкопрофильных торговых точках представлено больше вариантов, а персонал обладает более глубокими знаниями о таких товарах.