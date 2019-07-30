https://static.news.ru/photo/9edd1efa-b2b8-11e9-8919-fa163e074e61_660.jpg Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram

Актриса и режиссёр Рената Литвинова, находясь в Цюрихе, активно делится новыми фотографиями своей дочери. Поклонники в шоке от того, как Рената и Ульяна похожи друг на друга. 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой, увлечённая модой, имеет все шансы превратиться в настоящую светскую львицу.

Ты не можешь быть счастлив один, — пишет Рената в своём микроблоге.

Ульяна Добровская оканчивала среднюю школу в Париже, потом училась в британском пансионате Hurtwood House и намеревается продолжать учёбу в американской школе дизайна Parsons. Она ездила на «модную разведку» в Японию, чтобы узнать, можно ли там получить образование. Но языковой барьер оказался слишком серьёзным для Ульяны, владеющей французским и английским.

В новом фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер» Ульяна играет стюардессу Фанни. Ранее Рената снимала свою дочь в короткометражке. С 16 лет Ульяна участвует в фотосессиях для модных журналов. Таким образом, она становится всё известнее и популярнее.

Если планы Ульяны сбудутся, девушка будет жить в Нью-Йорке и её встречи с матерью станут более редкими.

Рената Литвинова, находясь в Швейцарии вместе с Ульяной, выкладывает не только весёлые фотографии подружек своей выросшей дочери, но и свои «одинокие» фотографии, в которых чувствуется светлая печаль.

Ранее News.ru писал о том, что Рената Литвинова занята постпродакшеном фильма «Северный ветер», в котором снялась Рената с дочерью, но главную роль сыграла Светлана Ходченкова.