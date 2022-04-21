Психолог рассказала россиянкам, как быстро распознать альфонса

Психолог Юлия Хадарцева рассказала NEWS.ru, что отличительными признаками альфонсов являются их истории про «самолёты, машины, дачи, некогда купленные, но проданные из-за материальных трудностей» накануне знакомства. Эксперт добавила, что мужчины красиво ухаживаю, отличаются манерами, «правильными словами» и презентабельным видом, но их легко поймать на вранье о своём прошлом и настоящем.

При любых обстоятельствах, где мужчина просит вас оплатить хоть какой-то счёт или просит денег — знайте, вы попали на альфонса. Если мужчина скрывает от вас место работы, при этом рассказывает жалостливые сказки о том, как у него всё раньше было хорошо и потом всё оборвалось, значит перед вами альфонс. Если мужчина не знакомит вас с родственниками и друзьями, постоянно рассказывает небылицы, вы периодически ловите его на вранье — поздравляю, перед вами альфонс. Все истории, где в прошлом у него были самолёты, автомобили, дачи, которых он лишился незадолго до знакомства с вами относятся к тому же, — объяснила Хадарцева.

Накануне семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что справиться с раздражительностью, направленной в адрес своего партнёра в отношениях, поможет определение качеств человека, ставших причиной стресса. После этого, отметила она, надо искоренить те самые нежелательные черты характера в себе самом.

Она рассказала о методике, которую используют психологи при работе с клиентами, находящимися на грани развода. В таком случае людям предлагают написать список из качеств, которые их раздражают в партнёре.

Психолог Илья Слободчиков ранее рассказал, что пока человек находится в границах разумного поведения и не поддаётся панике из-за стресса, его психологическое состояние со временем стабилизируется. По его мнению, человеческому организму свойственно адаптироваться к стрессовой обстановке. Для борьбы с тревожными состояниями он также посоветовал составить распорядок дня и придерживаться его.