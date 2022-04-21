Психолог рассказала россиянкам, как быстро распознать альфонса

Психолог рассказала россиянкам, как быстро распознать альфонсаПсихолог Хадарцева предостерегла женщин от мужских рассказов про «самолёты, машины, дачи»
Психолог Юлия Хадарцева рассказала NEWS.ru, что отличительными признаками альфонсов являются их истории про «самолёты, машины, дачи, некогда купленные, но проданные из-за материальных трудностей» накануне знакомства. Эксперт добавила, что мужчины красиво ухаживаю, отличаются манерами, «правильными словами» и презентабельным видом, но их легко поймать на вранье о своём прошлом и настоящем.
При любых обстоятельствах, где мужчина просит вас оплатить хоть какой-то счёт или просит денег — знайте, вы попали на альфонса. Если мужчина скрывает от вас место работы, при этом рассказывает жалостливые сказки о том, как у него всё раньше было хорошо и потом всё оборвалось, значит перед вами альфонс. Если мужчина не знакомит вас с родственниками и друзьями, постоянно рассказывает небылицы, вы периодически ловите его на вранье — поздравляю, перед вами альфонс. Все истории, где в прошлом у него были самолёты, автомобили, дачи, которых он лишился незадолго до знакомства с вами относятся к тому же, — объяснила Хадарцева.
Накануне семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что справиться с раздражительностью, направленной в адрес своего партнёра в отношениях, поможет определение качеств человека, ставших причиной стресса. После этого, отметила она, надо искоренить те самые нежелательные черты характера в себе самом.
Она рассказала о методике, которую используют психологи при работе с клиентами, находящимися на грани развода. В таком случае людям предлагают написать список из качеств, которые их раздражают в партнёре.
Психолог Илья Слободчиков ранее рассказал, что пока человек находится в границах разумного поведения и не поддаётся панике из-за стресса, его психологическое состояние со временем стабилизируется. По его мнению, человеческому организму свойственно адаптироваться к стрессовой обстановке. Для борьбы с тревожными состояниями он также посоветовал составить распорядок дня и придерживаться его.