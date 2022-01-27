Блогер Левчук дала совет родителям, как не превратиться в цензора для детей

Родителям стоит быть включёнными в жизнь детей, интересоваться их хобби и желательно данные увлечения разделять, чтобы не стать для своих чад цензорами, «который придёт, оценит и отменит всё, что не одобрил», рассказала NEWS.ru психолог, блогер Мила Левчук. Таким образом она прокомментировала опрос ВЦИОМа, показавший, что более половины опрошенных россиян (53%) негативно относятся к тому, что их дети смотрят видеоблоги. Спикер подчеркнула, что не все её коллеги «одинаково вредны или полезны».

Не все блогеры одинаково вредны или полезны. Важно понимать, что контент, который дети снимают для детей, — это на 100% востребованная ими самими информация, которая кажется им смешной, интересной и удерживает внимание. Самая показательная цифра этой статистики (опроса ВЦИОМа. — NEWS.ru) — 76% родителей, которые понятия не имеют, что там смотрят их дети. Подумать только! Это надо после работы сесть, потратить время и посмотреть с ребёнком, чем он там интересуется. А ведь старшие школьники ещё и припрячут самое интересное. Конечно, проще запретить, чтоб голова не болела, — добавила Левчук.

Эксперт отметила, что в этом случае пострадают только отношения ребёнка с родителем, так как, по сути дела, никто не сможет контролировать, «что там дети смотрят всё время, пока на них не направлен взгляд, более того, стоит что-то запретить, как это станет самым желанным на свете».

Родители формируют вкус ребёнка тогда, когда могут на него влиять: с раннего детства и в младшей школе. Влияют тем, что смотрят сами, что выбирают для него и как комментируют случайно увиденное. Ну а когда малыш вырос в подростка, бороться уже поздно, время пожинать плоды воспитания и доверять. Своей дочери я ничего не буду запрещать, я много вкладываю в её интеллект и вкусы и могу смело доверить ей самостоятельный выбор контента. Однако считаю верным, площадка, где размещено видео, удалит ролики, вредные для здоровья: с демонстрацией опасных экспериментов, рискованных, преступных действий, жестокости и насилия, — подытожила Левчук.

Среди трети опрошенных ВЦИОМом (34%) имеют несовершеннолетних детей. 38% из них ответили, что их ребёнок смотрит видеоблоги практически ежедневно, а 14% — несколько раз в неделю. Также россияне высказались относительно того, что некоторые интернет-блоги ведут сами дети, в том числе вместе с родителями. 32% относятся к этому отрицательно, 22% — положительно, а 40% опрошенных — безразлично.

Ранее сообщалось, что семилетний блогер из России Настя Радзинская попала в список YouTube-блогеров мира с самыми высокими доходами, который представил Forbes. За год девочка на своём канале Like Nastya заработала $28 млн. Юная россиянка родом из Краснодарского края оказалась на шестом месте в рейтинге. Первое занял Джимми Дональдсон, который за год заработал $54 млн, на втором оказался блогер Джейк Пол с доходом $45 млн. Третье место в списке занимает Markiplier с доходом $38 млн.