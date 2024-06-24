Психолог назвала идеальное время для отпуска Психолог Колосова посоветовала не ждать усталости, чтобы уйти в отпуск

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Не нужно ждать полной усталости, чтобы уходить в отпуск, иначе организм не успеет восстановиться после выгорания и стресса, заявила NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, в отпуск всегда следует уходить вовремя.

Нельзя ждать, когда начали болеть или сильно устали. Надо как в спорте: работать до легкой усталости мышц, не до того, как их убьешь на тренировке, а потом молочная кислота будет выходить три дня. Вот так и с отпуском. Надо уходить, когда есть легкая усталость, но не переутомление, чтобы не было выгорания, стресса, — отметила Колосова.

Психолог подчеркнула, что за время отпуска организму важно восстановиться и получить заряд энергии. А если человек уходит на отдых в минусе, тогда на работу он вернется чуть-чуть более бодрым, однако полного восстановления не будет.

Основная задача: не ждать, пока вы себя убьете. У каждого это по-разному. Все зависит от самого человека, возраста, работы, пола. Не ждите, пока вы устанете, — посоветовала Колосова.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что возвращение из отпуска на работу должно проходить постепенно, чтобы не испытывать сильный стресс. По его словам, эта тактика позволяет не наносить вреда физическому и психологическому состоянию.