Профессор рассказал, как продлить срок эксплуатации кондиционера Профессор Шамин: при выборе кондиционера нужно учитывать площадь помещения

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Перед покупкой кондиционера стоит учитывать площадь помещения, где он будет находиться, чтобы пролонгировать срок службы устройства, заявил в беседе с «Газетой.Ru» профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. По его словам, также важно помнить о температурных условиях и климатических особенностях региона.

Если его мощность недостаточна для эффективного охлаждения или обогрева, это приводит к постоянной работе устройства на пределе возможностей, что значительно снижает его срок службы, — уточнил Шамин.

Профессор также обратил внимание на то, что в некоторых случаях для продления срока службы устройства стоит приобрести и установить дополнительное оборудование, например вентилятор. Он предупредил, что при непрерывном использовании кондиционера важно следить за его состоянием и проводить регулярное техническое обслуживание. Кроме того, можно настроить таймеры или использовать программируемые термостаты, которые автоматически включают и выключают систему.

Врач Олег Морунов ранее напомнил о том, что долгое нахождение под кондиционером может привести к заболеваниям. Он уточнил, что холодный воздух может вызвать простуду.