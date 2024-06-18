Названы устаревшие традиции, которые испортят любую свадьбу Организатор Левитина: выкуп невесты испортит любую свадьбу

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Выкуп невесты и попытка сыграть свадьбу по старым правилам могут испортить празднование, предупредила организатор мероприятий Анастасия Левитина. В беседе с NEWS.ru она отметила, что в современном мире нет необходимости следовать шаблонам. Эксперт посоветовала молодоженам самим решать, как отметить свою свадьбу.

Современные молодожены сами решают, как они хотят отметить свою свадьбу: какой формат выбрать, какие традиции включить, кого пригласить. Нет необходимости следовать шаблонам, установленным обществом или родственниками. К устаревшим традициям можно отнести выкуп невесты, свадебных голубей, каравай, «похищение» невесты и так далее, — пояснила Левитина.

Организатор уточнила, что традиционные президиумы уступают общим столам. По ее словам, так можно создать более тесную и камерную атмосферу. Эксперт также призвала отказаться от обилия живых цветов. Она подчеркнула, что это не просто модная тенденция, а отражение новых ценностей. Левитина порекомендовала отдать предпочтение небольшим цветочным композициям.

Она добавила, что современные молодожены спокойнее относятся к дресс-коду. Так, все чаще они отказываются от строгих правил в пользу индивидуальности.

Раньше на свадьбах царила атмосфера строгости и официальности. Сегодня же свадьбы становятся более камерными и душевными. Молодожены хотят, чтобы их праздник был отражением их индивидуальности, поэтому все чаще отказываются от строгих правил в дресс-коде на свадебных торжествах, — заключила организатор.

Левитина ранее обратила внимание на то, что пары стали чаще отказываться от излишеств и ненужных деталей на мероприятиях. Она уточнила, что сейчас молодожены предпочитают сосредоточиться на эмоциях и важной для себя символике.