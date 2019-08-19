Перед долгой поездкой более половины путешественников стараются присесть на дорожку. Это самая популярная примета у российских туристов.
Как выяснил Ozon.travel, 52% опрошенных присаживаются на дорожку, а 20% стараются не зашивать ничего перед дорогой, чтобы не навлечь несчастье. Около 9% российских путешественников стараются избежать встречи с женщиной с пустыми вёдрами.
Отмечается, что 7% пользователей сервиса предпочитают не оглядываться назад, когда уезжают из дома на курорт. Самые благоприятными днями для начала путешествий считаются середина недели и выходные, уточняет
Ранее сообщалось, что большинство отдыхающих женщин из России заводят романтические отношения на черноморских курортах. Мужчинам чаще удавалось найти себе пару в Азии, в частности в Таиланде, писал News.ru.