https://static.news.ru/photo/1d1a4706-c2e1-11e9-8e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Перед долгой поездкой более половины путешественников стараются присесть на дорожку. Это самая популярная примета у российских туристов.

Как выяснил Ozon.travel, 52% опрошенных присаживаются на дорожку, а 20% стараются не зашивать ничего перед дорогой, чтобы не навлечь несчастье. Около 9% российских путешественников стараются избежать встречи с женщиной с пустыми вёдрами.

Отмечается, что 7% пользователей сервиса предпочитают не оглядываться назад, когда уезжают из дома на курорт. Самые благоприятными днями для начала путешествий считаются середина недели и выходные, уточняет РИА Новости .

Ранее сообщалось, что большинство отдыхающих женщин из России заводят романтические отношения на черноморских курортах. Мужчинам чаще удавалось найти себе пару в Азии, в частности в Таиланде, писал News.ru.