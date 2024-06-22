Названы полезные свойства популярной летней ягоды Диетолог Соломатина: смородина улучшает состояние кишечника и снижает воспаления

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Смородина является наиболее ценной, часто не заслуженно забытой ягодой, которая растет в естественных условиях и считается более экологически чистой, заявила NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, смородина улучшает состояние кишечника и является подкормкой нашей полезной микробиомы.

В черной есть витамин A, который поддерживает остроту зрения, укрепляет слизистые и кожный покров. Имеющийся в составе ягоды витамин C необходим для формирования иммунного ответа, выработки коллагена, — отметила Соломатина.

Диетолог добавила, что смородина понижает уровень мочевой кислоты в крови и снижает воспаления. Более того, по словам Соломатиной, в черной смородине много рутина, который необходим для укрепления сосудов, особенно мелких капилляров.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в июне лучше выбирать сезонные ягоды, например клубнику, землянику, вишню, черешню, чернику и смородину. Специалисты ведомства отметили, что клубника богата витаминами В, С, Е и клетчаткой. В вишне содержатся бактерицидные вещества, магний, железо, витамины В, С и кобальт. Кроме того, черника богата магнием, кальцием, углеводами, калием, фосфором и другими минеральными веществами.