Названы лучшие способы охладить квартиру во время аномальной жары Эксперт по ЖКХ Бондарь: охладить квартиру в жару поможет кондиционер

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Лучшим способом охладить квартиру в жару является использование кондиционера, считает эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что при этом важно решить вопрос с конденсатом и отводом дренажа. Эксперт напомнил, что помимо стационарных кондиционеров, существуют мобильные модели.

Кондиционер остается лучшим способом борьбы с жарой. Главное — грамотно решить вопрос с конденсатом и отводом дренажа. Кто не хочет устанавливать стационарный, есть мобильные модели, — пояснил Бондарь.

При этом эксперт отметил, что переносные модели издают больше шума. Кроме того, он предупредил, что при их использовании горячий воздух нужно отводить через окно. Бондарь порекомендовал обратить внимание на переносные кондиционеры класса А, которые позволят сэкономить электричество. Также он порекомендовал использовать светоотражающие пленки на окнах, плотные светлые шторы и вентиляторы, которые не снижают температуру.

Не стоит забывать и о естественной вентиляции. Можно создать сквозняк, открыв окна на противоположных сторонах квартиры в прохладное время суток — если такое время, конечно, есть. Это поможет вытеснить накопившийся за день теплый воздух, — заключил эксперт.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина ранее посоветовала при наступлении жары завтракать и обедать пораньше, а ужинать после захода солнца. По ее словам, питание летом должно быть сбалансированным и обогащенным различными витаминами и минералами.