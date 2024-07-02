Назван идеальный рацион питания в аномальную жару Диетолог Лазуренко посоветовала есть овощи, яйца и рыбу в сильную жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду снижается аппетит, но при этом важно не уходить от базовых приемов пищи: завтрака, обеда и ужина, сделав их несложными и не очень насыщенными, заявила NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. Она посоветовала отказаться от жареной еды и сладких напитков, отдав предпочтение овощам, яйцам, рыбе и нежирной птице.

Можно убрать из дневного и вечернего приема пищи крупы, соусы, оставить овощи как источник углеводов и клетчатки и несложный белок: рыба, нежирная птица, яйца. На завтрак можно оставить кисломолочные продукты, так как это легкодоступный белок. В жару стоит отказаться от сложно приготовленных блюд, жарки. Можно использовать тушение, варение, чтобы организм не сильно напрягался. Еда должна быть максимально комфортной и простой. Не забываем о растительных маслах — оливковое или льняное масло и авокадо, — отметила Лазуренко.

Диетолог рекомендовала пить много простой воды, а не газировку, из-за которой возникает ощущение сытости и комфорта. По ее словам, такие напитки могут привести к неосознанному перееданию, набору жировой ткани и нарушению углеводного обмена.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что при наступлении жары нужно как можно меньше двигаться, а также не забывать пить воду. Он также добавил, что температура выше 25 градусов считается экстремальной для физиологии.