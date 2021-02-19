Хватит двух недель: как с лёгкостью похудеть к весне

Менее чем через две недели в Россию придёт календарная весна. К потеплению россияне готовятся по-разному — одни добавляют яркие краски в повседневную одежду, другие украшают жилище цветами, третьи же традиционно начинают заниматься своей фигурой. Для тех, кто решил скинуть лишние килограммы за короткий срок, есть хорошая новость — сделать это вполне реально даже без жёстких диет. О том, как с лёгкостью похудеть к весне, — в материале NEWS.ru.

Людям, которые планируют снизить вес, в первую очередь следует пить достаточно воды. Ведь при её недостатке организм начинает запасать дополнительные жировые клетки в качестве источника жидкости. На килограмм веса тела должно приходиться 30 мл воды, а чтобы она лучше усвоилась, следует добавить в неё лимонный сок и немного подогреть. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дала диетолог и терапевт Ольга Бурлакова.

Кроме того, пить воду следует только до еды или в промежутках между её приёмами. В противном случае жидкость разбавит желудочный сок, что плохо скажется на пищеварительном процессе, отмечает специалист.

Между тем диетолог рекомендует отказаться от дрожжевого хлеба. Всё дело в том, что производители сегодня зачастую делают продукт из ненатуральной закваски — она вызывает рост условно-патогенной микрофлоры. Из-за этого человек может столкнуться с отёками и вздутием, которые увеличивают общий вес.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничить в рационе также следует молочную продукцию. С возрастом она плохо усваивается и перегружает работу почек, поясняет Бурлакова. По этой причине в межклеточной жидкости начинают скапливаться различные вредные вещества, что приводит к отёкам. Заменить коровье молоко диетолог советует растительным, к примеру миндальным или кокосовым.

Чтобы похудеть к весне, также следует снизить количество потребления животного белка, особенно мяса.

Я не призываю вас переходить на вегетарианство. Большинству россиян пользу оно не принесёт. Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице. Когда мы минимизируем количество животного белка, организм успевает восстанавливаться от этой тяжёлой пищи. В результате улучшается состояние кишечника и пищеварение, что приводит к похудению. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Не следует забывать и о фруктах и овощах, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. В салаты специалист рекомендует добавлять нерафинированное масло — к примеру, оливковое. Вопреки расхожему мнению, этот продукт вовсе не способствует набору веса, а, напротив, позволяет ему насытиться полным спектром питательных веществ и работать правильно.

Перекусы в виде шоколада, пирожных и печенья необходимо заменить на орехи, сухофрукты и злаковые батончики. Если говорить о последнем продукте, то необходимо читать его состав. В нём не должно быть красителей и сухого молока, отмечает диетолог.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Полезный перекус можно приготовить самостоятельно из фиников, изюма и различных видов орехов и семян, рассказывает Бурлакова. Ингредиенты следует перемолоть, смешать, положить в формочки и поставить в холодильник. Также можно перетереть овсянку с бананом и запечь — получится натуральное печенье.

Если вы будете придерживаться всех этих правил, за две недели похудеть удастся примерно на пять-восемь килограмм, — пояснила Бурлакова.

Моральная подготовка

Обзавестись правильным настроем на время ограничений в питании помогут несколько советов. В первую очередь, следует найти фото, на котором вы запечатлены с идеальными, на ваш взгляд, формами. Ведь ничто не мотивирует лучше визуального образа лучшей версии себя, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Малышева.

Придерживаться правильного питания также поможет покупка новой весенней одежды, которая будет вам мала. А возможность надеть её станет лучшей наградой за проделанную работу, отмечает психолог.

Также рекомендую начинать день со свежего воздуха. После пробуждения откройте окно хотя бы на минуту. Это будет способствовать позитивному настроению. Затем проведите разминку. Пока идёте ставить чайник, сделайте несколько наклонов, а во время приготовления завтрака приседайте. Даже такая небольшая физическая нагрузка даст прилив сил и поможет настроиться на новые свершения. Наталья Малышева психолог психолог

Специалист также рекомендует во время ограничений в питании поощрять себя маленькими бонусами, к примеру покупкой косметики. Если же вы сорвались, следует, напротив, запретить себе что-то — возможно, это будет встреча с друзьями или поход в кино.