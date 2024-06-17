Диетолог раскрыла нюансы приготовления популярного морского деликатеса Диетолог Лазуренко: деликатесный трубач не рекомендуется долго варить

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Деликатесный трубач готовится достаточно быстро, его не рекомендуется долго варить, иначе мясо потеряет свои органолептические свойства и станет резиновым, заявила NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, для максимального получения питательных веществ и расширения рациона моллюска можно использовать в салатах и горячих блюдах. В то же время диетолог предупредила о вероятности индивидуальной непереносимости продукта.

Так как молюск все-таки морепродукт, то все свойства морепродуктов он также имеет. Здесь может быть индивидуальная непереносимость, аллергические реакции, поэтому если у человека есть какие-то специфические истории на подобные продукты, то однозначно стоит внимательно относиться к введению в рацион, тем более при первом употреблении. Также могут быть специфические, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, которые просто элементарно не позволяют усваивать данный тип белка, — отметила Лазуренко.

Диетолог добавила, что моллюск является ценным пищевым продуктом, поэтому для расширения рациона и получения полного спектра органолептических, вкусовых и питательных веществ его можно использовать в рационе. По ее словам, по вкусу трубач сравнивают с рапаном или осьминогом.

Ранее Лазуренко рассказала, что добывающийся в Охотском море деликатесный трубач по своим свойствам и качествам может составить конкуренцию другим морепродуктам. По ее словам, в составе моллюска много белка и омега-3 жирных кислот, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов.