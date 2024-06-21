Диетолог поставила точку в спорах, какая смородина полезнее Диетолог Соломатина заявила о большем содержании витамина C в черной смородине

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Смородина является богатым источником витамина C, и в ягодах черного цвета его больше, чем в красных, заявила NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. В то же время специалист уточнила, что в красной смородине больше улучшающих пищеварение органических кислот.

Органические кислоты улучшают пищеварение, их больше в красной смородине. В черной сахаров больше, есть витамин B. Если сравнивать, то по некоторым факторам полезнее красная. Там больше органических кислот и меньше сахара. Красная смородина нежнее, поэтому ее продают на веточках. Она быстрее теряет свой товарный вид и свои свойства. Содержащиеся в составе пектины убирают излишки сахаров, холестерина и все это выводят из организма, — отметила Соломатина.

Диетолог добавила, что в черной смородине есть витамин A, который поддерживает остроту зрения, укрепляет слизистые, кожный покров. Кроме того, в ее составе много рутина, который необходим для укрепления сосудов, особенно мелких капилляров.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в июне лучше выбирать сезонные ягоды, например клубнику, землянику, вишню, черешню, чернику и смородину. Специалисты ведомства отметили, что клубника богата витаминами В, С, Е и клетчаткой. В вишне содержатся бактерицидные вещества, магний, железо, витамины В, С и кобальт. Кроме того, черника богата магнием, кальцием, углеводами, калием, фосфором и другими минеральными веществами.