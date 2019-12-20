Жителей Северного полушария 22 декабря ожидает день зимнего солнцестояния, когда небесное светило занимает наиболее низкое положение на небе. В эти сутки людям предстоит пережить самый короткий в году день и самую длинную ночь. После они, наконец, перестанут страдать от вечного мрака за окном — день начнёт прибавляться. Пика он достигнет 20 июня следующего года.

Согласно закону РФ «Об исчислении времени» и основам небесной механики, самой частой датой дня зимнего солнцестояния в Центральной России является 21 декабря. Гораздо реже этот период приходится на 22-е число. Уходящий год стал как раз таким исключением. Как рассказал в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин, это связано с особенностями календаря. Из-за того что на земле случается високосный год, когда появляются дополнительные сутки — 29 февраля, любой астрономический праздник может «отодвигаться» на 24 часа вперёд или назад.

В прошлом день зимнего солнцестояния имел большое значение для славян и кельтских племён, которые подчинялись природным циклам. Наши предки верили, что в данный период соединяются энергии всех четырёх стихий — огня, земли, воды и воздуха, — а атмосфера буквально наполняется магической силой.

По словам руководителя Русской астрологической школы Александра Зараева, во время зимнего солнцестояния якобы открывается так называемый небесный портал. Считалось, что все мысли, озвученные в этот день, исполнятся в реальности — как позитивные, так и негативные. Именно поэтому в эти сутки лучше не злиться и не предаваться унынию. Иначе негативные события могут преследовать человека весь год. Для данного периода актуальна поговорка: как встретишь, так и проведёшь.

Velar Grant/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самое лучшее, что вы можете сделать в этот день, — задуматься о своих желаниях, сформулировать их и обратиться к высшим силам. Они будут услышаны на самом высоком уровне. Лучше всего это делать в кругу единомышленников или просто близких людей. Александр Зараев руководитель русской астрологической школы руководитель русской астрологической школы

День зимнего солнцестояния больше других подходит для того, чтобы «прислушаться к своим внутренним теням», отмечает его коллега, астролог Илья Першин. Это значит, что человек должен проанализировать свои недостатки, комплексы, нерешённые задачи. Желание стать лучше обязательно исполнится.

Особым складом характера обладают люди, рождённые в этот день. Их часто называют «не от мира сего». Они являются посредниками между мирами и выполняют более глобальные задачи, утверждает астролог. Например, именно они с большей вероятностью могут совершить глобальные научные открытия. Как правило, взгляд на мир этих людей серьёзно отличается от позиций рождённых в другие даты.

David Mirzoeff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Их главная задача: научиться понимать, что реально в этой жизни, а что — нет. Эти люди должны научиться брать на себя ответственность. Илья Першин астролог астролог

Учёные скептически относятся к заявлениям астрологов. День зимнего солнцестояния ничем не отличается от других, как и люди, рождённые на свет в эту дату, полагают они.