Испанский бренд одежды Balenciaga выпустил наручные часы, циферблат которых не показывает время. Аксессуар позиционируется как браслет.
Продукт выпущен в серебристом и золотистом цветах и выполнен из сплава латуни и нержавеющей стали. На циферблате вместо стрелок рельефные буквы BB. Украшения доступны на сайте бренда.
Отмечается, что такие «часы» продаются по цене $995.
Как писал NEWS.ru, британский интернет-магазин ASOS выставил на продажу реплику наушников AirPods, которые служат простым аксессуаром. Пара серебристых наушников похожа на свой прототип, однако есть одно «но»: они не работают.
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