https://static.news.ru/photo/5b89ca66-5f7b-11ea-ad0b-fa163e074e61_660.jpg Снимок с сайта Balenciaga

Испанский бренд одежды Balenciaga выпустил наручные часы, циферблат которых не показывает время. Аксессуар позиционируется как браслет.

Продукт выпущен в серебристом и золотистом цветах и выполнен из сплава латуни и нержавеющей стали. На циферблате вместо стрелок рельефные буквы BB. Украшения доступны на сайте бренда.

Снимок с сайта Balenciaga

Отмечается, что такие «часы» продаются по цене $995.

Как писал NEWS.ru, британский интернет-магазин ASOS выставил на продажу реплику наушников AirPods, которые служат простым аксессуаром. Пара серебристых наушников похожа на свой прототип, однако есть одно «но»: они не работают.