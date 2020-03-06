Снимок с сайта Balenciaga Снимок с сайта Balenciaga

Испанский бренд одежды Balenciaga выпустил наручные часы, циферблат которых не показывает время. Аксессуар позиционируется как браслет.

Продукт выпущен в серебристом и золотистом цветах и выполнен из сплава латуни и нержавеющей стали. На циферблате вместо стрелок рельефные буквы BB. Украшения доступны на сайте бренда.

Снимок с сайта BalenciagaСнимок с сайта Balenciaga

Отмечается, что такие «часы» продаются по цене $995.

Как писал NEWS.ru, британский интернет-магазин ASOS выставил на продажу реплику наушников AirPods, которые служат простым аксессуаром. Пара серебристых наушников похожа на свой прототип, однако есть одно «но»: они не работают.

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